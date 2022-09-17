أحمد شيبة يتلقى عزاء شقيقه في الإسكندرية.. وسط غياب الفنانين

توافد أهالي القباري في الإسكندرية، منذ قليل، على عزاء شقيق الفنان أحمد شيبة بمنطقة ميناء البصل أمام منزل العائلة، إذ وقف الفنان في صف متلقي العزاء، بعد دفن الجثمان بمقابر أم كبيبه بالورديان، وسط غياب ملحوظ للفنانين حتى الوقت الجاري.

وانهار الفنان أحمد شيبة، من البكاء أثناء جنازة شقيقه محمود من مسجد حسان في منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالي الإسكندرية وأسرته.

تشييع جثمان شقيق أحمد شيبة في الإسكندرية

وأدى أهالي منطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، صلاة الجنازة على شقيق الفنان أحمد شيبة بمسجد حسان، بحضور الفنان السكندري وأسرته وأفراد عائلته، وسط معالم الحزن الشديد التي تجلت على «شيبة» خلال نقل جثمان شقيقه من صلاة الجنازة إلى مثواه الأخير في مدافن القباري.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقًا عليها: «توفي إلى رحمة الله تعالي أخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القباري، ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم».

أهالي القباري يعزون أحمد شيبة في وفاة شقيقه

وعقب ذلك المنشور حرص أهالي القباري على التواجد خلال صلاة الجنازة مقدمين العزاء إلى الفنان أحمد شيبة الذي يحرص على التواجد بشكل مستمر مع أهالي المنطقة حيث تجمعهم موائد الطعام والمحبة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع في حال سمحت ظروفه بالتواجد.