مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق الثالث ببرج سكني في سوهاج

لقيت فتاة ثلاثينية مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثالث، بأحد الأبراج السكنية ناحية قرية عرب الأطاولة دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

بلاغ لمدير أمن سوهاج بسقوط فتاة من الطابق الثالث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير امن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد ورود إشارة من مستشفى أخميم المركزي، بوصول فتاة في العقد الثالث من العمر، جثة هامدة، إثر سقوط من أحد الأبراج السكنية، بقرية عرب الأطاولة.

التحفظ على جثة الفتاة في مشرحة مستشفى أخميم المركزي

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أن الجثة لفتاة تدعى «ولاء. ح. م» تبلغ من العمر 30 عامًا، تقيم بذات الناحية، وتم إيداعها في مشرحة مستشفى أخميم بسوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.