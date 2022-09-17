السجن عام لطالب جامعي انتحل صفة طبيب أسنان في سوهاج

قضت محكمة المنشأة الجزئية بمحافظة سوهاج بالسجن لمدة عام وغرامة 100 جنيه على طالب متهم بانتحال صفة طبيب أسنان وإدارة عيادتين طبيتين في مركز المنشأة ومدينة سوهاج.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، عقب قيام مديرية الصحة والسكان بسوهاج بشن حملة أسفرت عن ضبط طالب في جامعة خاصة، لم يكمل دراسته الجامعية، داخل عيادته الخاصة بمدينة المنشأة بسوهاج، وتبين قيامه بالكشف على المواطنين المرضى في تخصص الأسنان، وتم ضبط أدوات غير صالحة للاستخدام داخل العيادة.

المتهم طالب بجامعة خاصة

وتبين من صحة سوهاج أن المتهم طالب بجامعة خاصة، ولم يكمل دراسته، كان داخل عيادة غير مرخصة بمدينة المنشأة، وتم ضبطه أثناء قيامه بعلاج إحدى السيدات، وتم ضبط أدوات غير معقمة ومواد منتهية الصلاحية تُستخدم في جراحة الأسنان ويقوم بإجراء عمليات تقويم الأسنان، وعمليات جراحية خاصة بالفك.

التحفظ على الطالب

تم التحفظ على المذكور في مركز شرطة المنشأة، وتحريز المواد منتهية الصلاحية والأدوات غير المعقمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.