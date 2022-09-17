منها «بر أمان وبينا».. مبادرات الدولة في منظومة الحماية وشبكة الأمان الاجتماعي

تحرص الدولة على الحفاظ على الحماية الاجتماعية والدعم الذي تقدمه لمواطنيها، ويظل الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من بين الركائز الأربع الأساسية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، بجانب تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة.

مبادرة «بر أمان»

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المبادرات والتي بدورها ساهمت في منظومة الحماية وشبكة الأمان الاجتماعي، مثل مبادرة «بر أمان» والتي تهدف إلى تزويد فئة الصيادين ببعض تجهيزات الصيد وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، حيث تم التوزيع على المراحل الثلاث الأولى، وجارٍ العمل في المرحلة الرابعة، وتم تحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد على مستوى الجمهورية.

كما تم إعداد قاعدة بيانات وافية عن الصيادين، وتفعيل نظام المتابعة والتقييم من خلال تسجيل عمال الصيد وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.

ونجحت المبادرة في تمكين المرأة حيث تم حصر جميع السيدات العاملات في الصيد للتخطيط للمبادرة الفرعية الخاصة باحلال وتجديد المراكب، ثم تم تسليم 135 مركب صيد جديد لعينة ممثلة جغرافياً للصيادات وتنفيذ استطلاعي للمبادرة المبتكرة الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد.

كما تم ابتكار 5 مبادرات فرعية «إحلال وتجديد مراكب صيد - سداد مديونية التأمينات الاجتماعية عن بعض المستفيدين المتعثرين حيث تقوم الوزارة بتسديد نسبة نصف الاشتراك لكل مستفيد - توفير سيارات مبردة لجمعيات الصيادين لتحسين القيمة المضافة للمنتج - توفير خلايا شمسية حيث سيتم التنفيذ ببحيرة السد العالي وجاري التخطيط لها».

مبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا»

وتأتي مبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا»، والتي تهدف إلى سد العجز الوظيفي داخل مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال مكلفي الخدمة العامة في التخصصات «الاجتماعية – النفسية».

وتم تفعيل المبادرة بدور الرعاية الإجتماعية على مستوى 7 محافظات «الإسكندرية - الغربية - الدقهلية- الأقصر- القاهرة–الجيزة - القليوبية».

مبادرة كورال أطفال مصر

أما مبادرة كورال أطفال مصر فهي لتعليم الموسيقى للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية واكتشاف الموهوبين وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات.

وتهدف المبادرة إلى رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية رعاية اجتماعية وثقافية، واكتشاف الموهوبين منهم والعمل على تنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج بالغناء والعزف، وتغيير النظرة النمطية من المجتمع عن الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال المشاركين.

مبادرة «لعيبة بلدنا»

كما تعمل مبادرة «لعيبة بلدنا» مع الأطفال بلا مأوى والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عن طريق تنفيذ برنامج رياضي يهدف إلى تأهيل الأطفال نفسيا واجتماعيا وسلوكيا حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع والأسرة.

واستندت المبادرة ببعض التجارب الدولية في هذا الصدد كمرجعية في إستخدام الرياضة والفن للمساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع، وخلق نماذج إيجابية من الأطفال كما تساهم في تنمية شخصية الطفل وقدراته الابتكارية.

مبادرة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

كما أطلقت مبادرة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تعد برنامج من ضمن الرؤى والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعي بإجمالي مبلغ 23 مليون جنيه مصري من صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي ويهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة البنية الفيزيقية لعدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها ووضع البرامج والأنشطة التي تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولا إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين بدور رعاية المسنين.

مبادرة بينا

واستهدفت مبادرة بينا، رفع جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشجيع المواطنين على التطوع و تفعيل دور المراقبة المجتمعية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.