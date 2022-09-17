نبيلة عبيد لـ«الوطن»: مهرجان القاهرة للدراما سيكون مبنيا على العلم والخبرة والثقة

أشادت الفنانة نبيلة عبيد بفكرة مهرجان القاهرة للدراما، والذي من المقرر انطلاقه يوم 21 سبتمبر الحالي برئاسة الفنان القدير يحيى الفخراني.

وقالت نبيلة عبيد، لـ«الوطن»، إن «فكرة تدشين مهرجان للدراما فكرة رائعة جدا، وأن يكون رئيس المهرجان الدكتور يحيى الفخراني اختيار في محله فهو الفهم والخبرة والثقافة والعلم والمعرفة فاختياره موفق جدا، وسعيدة بوجوده رئيسا لمهرجان الدراما».

وأضافت نبيلة عبيد قائلة: «بإذن الله سينجح المهرجان من أول دورة لأن جميع عوامل نجاحه متوافرة، وبوجود يحيى الفخراني صاحب العلم والأخلاق، فعلا الشخص المناسب في المكان المناسب».

وتابعت نبيلة عبيد: «حرصت على تهنئة يحيى الفخراني على رئاسته مهرجان القاهرة للدراما، وقلت له كلنا معاك، وبعيدا عن الفخراني الإنسان أنا بحب أعمال يحيى الفخراني جدا وبكون سعيدة برؤيتها لأنه فعلا فنان مثقف وخلوق وشاهدت له مسلسل ونوس 3 مرات وكل مرة أكلمه فيها أقول له إيه الإبداع ده».

مهرجان القاهرة للدراما الأول

وينطلق يوم 21 سبتمبر الحالي الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما برئاسة يحيى الفخراني، ويتنافس على جوائز المهرجان عدد من مسلسلات دراما رمضان 2022.