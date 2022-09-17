نبيلة عبيد عن فيلم «توت توت»: دراما إنسانية تحدث بالفعل

شاركت الفنانة نبيلة عبيد مشهدا من فيلمها الشهير «توت توت»، مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

قدمت شخصية صعبة في الفيلم

وعلقت نبيلة عبيد علي المشهد قائلة: «توت توت.. دراما إنسانية من قصص تحدث بالفعل في الحياة لمن هن على حالة كريمة، الشخصية الصعبة التي لعبتها في الفيلم، وتحكي قصة صاحبة حالة خاصة من أصحاب التحدي والهمم.. ولا أزال أسمع من جمهوري كلما جاءت سيرة هذا الفيلم جملة بطن كريمة اوجع».

وأضافت عبيد قائلة: «الفيلم قصة وسيناريو حوار عصام الشماع وإخراج عاطف سالم.. مساكم بطعم وريحة البسبوسة.. بالمناسبة أنا بحبها ومين منكم بيحبها».

فيلم توت توت

تدور أحداث فيلم توت توت حول فتاة شعبية معاقة ذهنيا والتي تجسدها الفنانة نبيلة عبيد والتي يستغلها الناس ويعهدون إليها عادة بالأشغال الشاقة، حتى يعجب بها رجل ثري، جاء لزيارة المولد وشاهدها هناك فيستغل جسدها ويتركها بجنينها في وسط العاصمة تصارع الحياة بمفردها.

فيلم توت توت من إنتاج عام 1993 للمخرج عاطف سالم ومن بطولة نبيلة عبيد وسعيد صالح ووائل نور ومحمد توفيق.