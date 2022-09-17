سعر طن الحديد اليوم السبت 17 سبتمبر في السوق المحلي

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحركات العالمية «جوجل» عن سعر طن الحديد اليوم والأسمنت في السوق المحلي.

أسعار مواد البناء اليوم في السوق المحلي

وفي هذا الصدد، يقدم موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، سعر طن الحديد اليوم والأسمنت في السوق المحلية، وفق نشرة أسعار مواد البناء التي تصدرها شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم

وقال الدكتور أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر تراوحت بين 17.500 و18.200 جنيه تسليم المصنع.

وجاء سعر طن الحديد اليوم في الأسواق تسليم المصنع للشركات المختلفة، ووفق الغرفة التجارية كالتالي:

- سعر حديد المصريين اليوم 17570 جنيه للطن.

- حديد عز اليوم 17670 جنيها للطن.

- حديد السويس اليوم 17570 جنيها للطن.

- حديد الجيوشي للصلب سجل 17300 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 17450 جنيها للطن.

- شركة المراكبي سعر الطن 17550 جنيهًا.

- حديد بشاي اليوم 17900 جنيه للطن.

- حديد الجارحي بسعر 17550 جنيها.

سعر الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت، فقد استقر في السوق المحلي، فلم تشهد الأسعار أي تغير من الأسبوع الماضي، ليتراوح ما بين 1390 و1540 جنيهًا، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1390 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1400 جنيه.

- أسمنت حلوان بسعر 1470 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1410 جنيهات.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1480 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1435 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1440 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1525 جنيها.