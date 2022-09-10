أسعار الحديد والأسمنت السبت 10 سبتمبر 2022 في مصر

استقرت مواد البناء في السوق المحلية، وبالأخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث حافظت على نفس قيمتها المادية خلال شهر سبتمبر الجاري، ليتراوح سعر الحديد ما بين 17000 و17700 جنيه، بينما تباين سعر الاسمنت ليسجل ما بين 1390 و1540 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي هذا السياق، ينشر بوابة جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية، وفق نشرة أسعار مواد البناء التي تصدرها شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم

وقال الدكتور أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر تراوح ما بين 17 ألف جنيه وحتى 17 ألفا و700 جنيه تسليم المصنع.

وجاء سعر طن الحديد اليوم في الأسواق تسليم المصنع للشركات المختلفة، ووفق الغرفة التجارية كالتالي:

- حديد العتال نحو 17 ألف جنيه.

- حديد عطية اليوم 17450 جنيهًا للطن.

- سعر حديد المصريين اليوم 17400 جنيه للطن.

- حديد عز اليوم 17700 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 17550 جنيها للطن.

- شركة المراكبي سعر الطن 17550 جنيهًا.

- حديد بشاي اليوم 17600 جنيه للطن.

- حديد الجارحي بسعر 17550 جنيها.

- حديد الكومي بسعر 17300 جنيه.

- سعر حديد العشري اليوم 17300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت، تراوح ما بين 1390 و1540 جنيهًا، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1390 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1400 جنيه.

- أسمنت حلوان بسعر 1470 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1410 جنيهات.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1480 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1435 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1440 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1530 جنيها.