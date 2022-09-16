أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 16 سبتمبر.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 16 سبتمبر الحالي، بشكل ملحوظ، إذ يهتم قطاع كبير بمتابعة أسعار مواد البناء خاصة الراغبين في شراء شقق وذلك لتأثيرها على أسعار الوحدات السكنية في مختلف المناطق.

وتقدم «الوطن»، أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر الحالي وفق موقع الأسمنت المصري، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر وذلك على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

تراوح سعر طن حديد عز بين 17700 جنيه حتى 17750 جنيها.

سجل سعر طن حديد بشاي اليوم بين 17600 جنيه.

سجل سعر طن حديد العتال بين 17000 و17400 جنيه.

تراوح سعر طن حديد عطيه بين 15700 و15750 جنيها.

جاء سعر طن حديد سرحان بـ15750 جنيها.

سجل سعر طن حديد المراكبي بـ15750 جنيها.

تراوح سعر طن حديد المصريين بين 17400 و17500 جنيه.

كما سجل سعر طن حديد الكومي 15900 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد المعادي 15900 جنيه.

جاء سعر طن حديد العشري بـ16000 جنيه.

أما حديد مصر ستيل فسجل سعر الطن منه 15900 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

اختلف سعر طن أسمنت الشركة العربية للأسمنت بين 1480 للمسلح، وتراوح بين 1435 جنيها و1440 جنيها للنصر.

بينما تراوح سعر طن أسمنت وادي النيل بين 1410 جنيهات و1420 جنيها، وسجل سعر لافارج للأسمنت بين 1440 و1450 جنيها للطن، كما سجل سعر طن أسمنت حلوان 1470 جنيها.

وتراوح سعر طن حديد السودي بين 1530 و1540 جنيها، كما سجل سعر طن مصر للأسمنت قنا بين 1400 و1410 جنيهات، وسجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف سعر 1390 جنيها لطن الأسمنت، وذلك اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر الحالي.