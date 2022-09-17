خيرية البشلاوي: نتائج تحكيم مهرجان الدراما ستخلو من المجاملة.. ومعايير الاختيار مجردة

خلية نحل تعمل بدأب شديد ما بين المشاهدات وجلسات المناقشات للوصول إلى قائمة الأعمال الدرامية وعناصرها الفنية التى تستحق الاحتفاء بها فى الدورة التجريبية من مهرجان القاهرة للدراما، وتقوم لجنة التحكيم من خلال عملها بتقييم الأعمال التى شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى، وتترأس المخرجة إنعام محمد على اللجنة التى تضم فى عضويتها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الدراما المصرية ونجومها، من بينهم الناقدة خيرية البشلاوى، المخرج تامر محسن، السيناريست حاتم حافظ، مدير التصوير محسن أحمد، الموسيقار راجح داوود، بالإضافة إلى الفنانين أحمد السقا، محمد ممدوح، وصابرين.

خيرية البشلاوي أهمية وجود المهرجان

وتحدثت الناقدة خيرية البشلاوى عن أهمية وجود مهرجان للدراما المصرية، فى تصريحاتها لـ«الوطن»، قائلة: «هناك غياب للمهرجانات التى تهتم بالدراما، سابقاً كان يقيم اتحاد الإذاعة والتليفزيون مهرجاناً على المستوى العربى ولكنه توقف، وبالتالى أصبحت الساحة فى حاجة إلى مهرجان بعيداً عن الفعاليات التى تسيطر عليها شبهات المجاملات»، وتابعت: «وجود مهرجان للدراما فريضة نابعة أهميتها من أن الدراما هى الوسيط الفنى الأكثر تأثيراً على مستوى الفرد المصرى والمستوى الأسرى، وبالتالى ينعكس على مستوى المجتمع بالكامل».

وكشفت «البشلاوى» أن الدورة المقبلة من «القاهرة للدراما» ستكون على مستوى الدراما العربية، «نحن بحاجة إلى دوام الاشتباك المتواصل مع وعى الإنسان المصرى، لأن هناك من يرغب فى تزييفه من خلال أعمال أخرى تعمل على هدم القيم، لأنها تتسلل إلى الوجدان والمشاعر، لذلك الدراما سلاح حقيقى من أسلحة الالتزام بالقضايا العربية».

خيرية البشلاوي: الاحتفاء بالدراما سنويا هو فريضة يفرضها الاحتياج الثقافي

وتابعت: «الاحتفاء بالدراما سنوياً هو فريضة يفرضها الاحتياج الثقافى والعاطفى والقيمى والأسرى، خاصة مع وجود محاولات لتخريب فكرة البناء الأسرى والثوابت الأساسية والقيم التى تربينا عليها، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى الدراما لتكون سلاحاً ناعماً مؤثراً، خاصة مع وجود أمية تعليمية وثقافية، حيث يتعرض الشباب لوابل من الأخطار تلعب على الوعى والقيم والتماسك الأسرى».

وتطرقت خيرية البشلاوى للحديث عن لجنة التحكيم والمعايير التى تتبعها فى اختيار الأعمال الفائزة، «إقامة المهرجان تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكى، مهمة جداً، واختيار أعضاء لجنة التحكيم من مختلف التخصصات لضمان تمثيل جميع عناصر العمل الفنى داخل اللجنة، وقضينا وقتاً كبيراً فى المشاهدة والمناقشات، حيث نرى المسلسلات بشكل كامل، ونزن تلك الأعمال حسب المعايير الفنية متجردين تماماً من الانحياز حتى تكون النتائج مرضية».

وأضافت: «نحن كلجنة تركيبتنا الإنسانية والمهنية ضد المحاباة والتزييف والمجاملات، والنتائج هى تقييم حقيقى مرضٍ لضمائر أعضاء اللجنة لن يتدخل فيه مخلوق، ولن يتم تسلمها إلا قبل إعلانها بنصف ساعة فقط».