خيرية البشلاوي عضو لجنة تحكيم «القاهرة للدراما»: الفن سلاح الوعي الحقيقي

خلية نحل تعمل بدأب شديد ما بين المشاهدات وجلسات المناقشات للوصول إلى قائمة الأعمال الدرامية وعناصرها الفنية التي تستحق الاحتفاء بها في الدورة التجربية من مهرجان القاهرة للدراما، وتقوم لجنة التحكيم من خلال عمها بتقييم الأعمال التي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 21 سبتمبر الجاري.

وتحدثت الناقدة خيرية البشلاوى، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، عن أهمية وجود مهرجان للدراما المصرية، في تصريحاتها لـ«الوطن»، قائلة: «هناك غياب للمهرجانات التي تهتم بالدراما، سابقًا كان يقيم اتحاد الإذاعة والتلفزيون مهرجانًا على المستوى العربي ولكنه توقف، وبالتالي أصبحت الساحة في حاجة إلى مهرجان بعيدًا عن الفعاليات التي تسيطر عليها شبهات المجاملات».

وتابعت: «وجود مهرجان للدراما فريضة نابعة أهميتها من أن الدراما هي الوسيط الفني الأكثر تأثيرا على مستوى الفرد المصري والمستوى الأسرة، وبالتالي ينعكس على مستوى المجتمع بالكامل».

خيرية البشلاوي: نحن في حاجة للاشتباك المتواصل مع الوعي عبر الدراما

وكشفت البشلاوي أنَّ الدورة المقبلة من «القاهرة للدراما» ستكون على مستوى الدراما العربية، موضحة «نحن بحاجة إلى دوام الاشتباك المتواصل مع وعي الإنسان المصري لأن هناك من يرغب في تزييفه من خلال أعمال أخرى تعمل على هدم القيم لأنّها تتسلل إلى الوجدان والمشاعر، لذلك الدراما سلاح حقيقي من أسلحة الالتزام بالقضايا العربية».

وأضافت: «الاحتفاء بالدراما سنويًا فريضة يفرضها الاحتياج الثقافي والعاطفي والقيمي والأسري، خاصة مع وجود محاولات لتخريب فكرة البناء الأسرى والثوابت الأسية والقيم التي تربينا عليها، وبالتالي فنحن في حاجة إلى الدراما لتكون سلاح ناعم مؤثر خاصة مع وجود أمية تعليمية وثقافية، إذ يتعرض الشباب لوابل من الأخطار التي تلعب على الوعي والقيم والتماسك الأسري».

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وتترأس المخرجة إنعام محمد علي اللجنة التي تضم في عضويتها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الدراما المصرية ونجومها، من بينهم الناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والسيناريست حاتم حافظ، ومدير التصوير محسن أحمد، الموسيقار راجح داود، إضافة إلى الفنانين أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وصابرين.