مطلوبون أمنيا.. مباحث الإسماعيلية تضبط أخطر 3 عناصر إجرامية بالمحافظة

نجحت مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي في القبض على 3 عناصر إجرامية خطرة مطلوبة أمنية في العديد من القضايا في الفترة الأخيرة وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية في مأمورية مكبرة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية يفيد تحديد هوية 3 أشخاص ارتكبوا عددا من القضايا في الفترة الأخيرة.

حملة مكبرة

أكدت تحريات النقباء أحمد البيومي معاون أول مباحث القسم ومهند فرغل وزياد إسماعيل، أماكن تردد المتهمين الثلاث وأماكن اختفائهم واستهدفتهم مأمورية مكبرة لضبطهم.

وأسفرت الحملة لمباحث الإسماعيلية عن ضبط كل من: «وليد.ك» وشقيقه «علاء.ك» في الثلاثينيات من العمر، كما ضبطت «أدهم.ج» في الثلاثينيات من العمر وجميعهم مقيمون بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

وضبطت الحملة بحوزة المتهمين كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 15 كيلو وكمية من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش.

كما ضبطت الحملة بحوزة المتهمين سلاح ناري وكمية من الطلقات والذخيرة استخدموها في ارتكاب وقائع سرية بالإكراه والدفاع عن تجارتهم الآثمة في الفترة الأخيرة.

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهمين من التشكيلات شديدة الخطورة التي لاحقتها مباحث الإسماعيلية لضبطها في الفترة الأخيرة.

حملات مكثفة

وتشن مباحث الإسماعيلية خلال الفترة الحالية العديد من الحملات الأمنية المكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة والمطلوبين أمنيا للتنفيذ عليهم في العديد من القضايا.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية، وضبط كبار مروجي المواد المخدرة في المراكز المختلفة.