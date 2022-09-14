«جنايات الإسماعيلية» تحيل أوراق عامل قتل صديقه إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما في شهر أبريل الماضي في منطقة البلابسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصرالدين بركات، وعضوية محمد الصواف ومحمد الملط ومحمود مجدي، وأمانة سر محمد نجيب.

المتهم تخلص من صديقه بسبب خلافات مالية

وناقشت محكمة جنايات الاسماعيلية، المتهم ويدعى «صابر.ر.إ»، 33 سنة، في الاتهامات الموجه إليه، بالتخطيط لقتل المجني عليه وإحضار سلاح أبيض «مطواة» لتنفيذ جريمته، رغم إنهاء بعض الجيران المشاجرة بينهما.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلاف مادي نشب بينهما تطور إلى مشاجرة في أحد الشوارع، فيما نجحت الشرطة في القبض عليه والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وكان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا بنقل سيارات الإسعاف لمصاب بطعنات نافذة في الصدر والبطن من منطقة البلابسة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، إثر مشاجرة بينهما.

المجني عليه فارق الحياة متأثرا بنزيف داخلي

وكشفت تحريات مباحث الإسماعيلية، عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، وبتجددها أحضر المتهم سلاح أبيض وهاجم المجني عليه «محمد.م.ع»، 30 سنة، بعدة طعنات نافذة.

ووصل المجني عليه إلى المستشفى في حالة صحية سيئة، بسبب إصابته بنزيف داخلي إثر طعنات متفرقة وفارق الحياة قبل دخوله غرفة العمليات، لمحاولة تقديم الدعم الطبي.

وتحفظت جهات التحقيق حينها على الجثمان، لحين انتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثمان، فيما صرحت النيابة بتسليم الجثمان لذويه فور انتهاء تقرير الصفة التشريحية.