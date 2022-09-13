ضبط شاب طعن والده بـ«مقص» في الإسماعيلية.. رفض عودة الابن لطليقته

أقدم شاب في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، على طعن والده بآلة حادة، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى هيئة قناة السويس لتلقي العلاج، فيما نجح عدد من الأهالي بالتعاون مع الشرطة في ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر أمنية وطبية في الإسماعيلية، إن المتهم اعتدى على والده باستخدام «مقص حديدي»، وسدد له طعنات نافذة في مختلف أنحاء الجسم، وحاول الهرب إلا أنه تم الإمساك به.

التحريات الأولية: الوالد رفض عودة ابنه إلى طليقته

واتهمت الأسرة الابن في محضر الشرطة بالاعتداء عليه، بسبب رفض الوالد عودة نجله إلى طليقته التي انفصل عنها لخلافات أسرية.

وقال شهود عيان في منطقة مساكن معاشات هيئة قناة السويس، بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، إنهم خرجوا علي صراخ أحد أفراد الأسرة ومحاولة هرب الشاب وفي يده سلاح أبيض مغطي بالدماء.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن الأهالي والأمن الإداري المسؤول عن المنطقة نجحوا في ضبطه فيما وصلت دورية نجدة الإسماعيلية في لحظات واقتادت المتهم إلي قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

مصادر طبية: حالة الأب غير مستقرة

وقالت مصادر طبية في مستشفي هيئة قناة السويس، إن الأب وصل في حالة صحية حرجة للغاية إثر اصابته بطعنات نافذة في مختلف أنحاء الجسم، وفقدانه كمية كبيرة من الدماء بسبب النزيف المستمر.

وأضافت المصادر أن الأب دخل في غيبوبة قبل وصوله المستشفى، فيما حاول الأطباء إجراء الإسعافات اللازمة له في غرفة الإنعاش، وتجهيز غرفة العمليات للتعامل معه جراحياً.

محام: الإعدام حال وفاة الأب

وعن العقوبة المتوقعة، قالت آية عبد السلام، محامية، إنه في حال وفاة الأب فإن الابن سيواجه تهمة القتل العمد لاعتدائه على أبيه بقصد القتل، وتجهيز سلاح أبيض لارتكاب جريمته.

وأضافت لـ«الوطن»، أنه من المتوقع عرض النيابة العامة للمتهم على الطب الشرعي وتحليل عينة له، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وفي حال ثبوت تعاطيه سيعاقب بجريمة أخرى هي تعاطي المواد المخدرة إلى جانب جريمة القتل، أو الشروع في القتل.

وأشارت إلى أن قضايا الاعتداء على الوالدين من القضايا التي تصدر فيها المحاكم الجنائية قرارات رادعة، لعدم تكرار هذه الجرائم وانتشارها في المجتمع بشكل أكبر.