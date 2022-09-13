ضبط 40 طربة حشيش و10 كيلو هيدرو في الإسماعيلية والسويس تقدر بـ580 ألف جنيه

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاطًا لعناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي الإسماعيلية والسويس، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

ضبط عاطلين بحوزتهما 40 طربة حشيش في الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية، تمكنت قوة أمنية من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير، لإتجارهما بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة المركز، وبحوزتهما 40 طربة حشيش وكمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

ضبط تاجر بحوزته 10 كيلو هيدرو في السويس

وفي السويس، ألقت قوات الأمن القبض على عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين، حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 580 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على هارب من حكم سجن بـ7 سنوات

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، هارب من تنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات في قضية مخدرات، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية.