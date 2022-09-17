أسامة ربيع: نحرص على تقديم خدمات متميزة للسفن العابرة لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة دائما ما تحرص على تقديم خدمات متميزة للسفن العابرة لقناة السويس، وفي هذا الإطار فقد قررت القناة زيادة رسوم العبور والتي سيجرى تطبيقها مع بداية شهر يناير المقبل بنسبة تصل لـ15% لجميع أنواع السفن، عدا سفن الصب الجاف والسفن السياحية، والتي ستزيد رسوم عبورها 10% فقط.

ربيع: صندوق النقد الدولي توقع استمرار معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد العالمي

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مبررات القرار هو توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد العالمي خلال العام المقبلة بنسبة 2.9%، كما وستنمو التجارة العالمية بنسبة 3.2%، بخلاف زيادة نسبة التضخم عالميا 8% ما زاد تكلفة تشغيل وصيانة القناة.

ربيع: الخدمات المقدمة من القناة موثوق فيها ومعتمدة

واستطرد: «نقدم خدمات متميزة للسفن العابرة من القناة بخلاف 16 محطة مراقبة تتابع السفن العابرة، وكذا تدخل القناة في الأزمات التي تحدث بالسفن والتي يتم حلها سريعا، وبات لدينا خبرة كبرى لعمليات الإنقاذ الخاصة بالسفن، والخدمات المقدمة من القناة موثوق فيها ومعتمدة».

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكل خاص بصناعة اليخوت العالمية وتوطين لتلك الصناعة، وفي هذا الإطار فقد تم الاشتراك مع ترسانة جنوب البحر الأحمر وتم تدشين يختين سياحيين وتم عرضهما للبيع، وأوصى الرئيس بضرورة زيادة الشراكة مع تلك الشركة لتصنيع عدد أكبر من اليخوت.

وتابع: «سياحة اليخوت مكنتش بتاخد مننا أهمية كبيرة قبل كده، ودلوقتي مهتمين بيها والفترة المقبلة هيكون فيه زيادة في عدد اليخوت، وفيه تطوير بمارينا اليخوت بمحافظة الإسماعيلية وأخرى في السويس وبورسعيد، علاوة على بناء مارينا أخرى تعمل على الطاقة المتجددة في الإسماعيلية».