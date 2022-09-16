بعائد يصل إلى 13.7%.. تعرّف على الشهادة الثلاثية من بنك قناة السويس

كشف مصدر مسؤول ببنك قناة السويس عن طرح البنك شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت، مشيرًا إلى أن المصرح لهم بربط الشهادة هم الأفراد الطبيعيون، والحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، حيث تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

عائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي

وبحسب المصدر فإن معدل العائد ثابت طوال فترة الشهادة، حيث يتم دفع العائد شهريًا أو «ربع سنوي أو سنوي»، بالإضافة إلى خيارات الاسترداد، وتتم إعادة حساب العائد على أساس خصم نسبة من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة وتتحدد النسبة من الشهر الـ7 إلى الشهر 12، من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة بـ6% خلال السنة الثانية، ونسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 5% خلال السنة الثالثة ونسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 4%.

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة

وتابع المصدر أن احتساب العائد يبدأ من اليوم التالي لشراء الشهادة، ومع إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، وإمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة للعملاء الحاليين تتلخص في طلب إصدار الشهادة الادخارية للعملاء الجدد، ومستندات فتح حساب بالإضافة إلى طلب إصدار الشهادة الادخارية، وقد تُطلب مستندات أخرى.

وبحسب المصدر فإن العائد على الشهادة يكون عائدًا شهريًا، ومعدل العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 13.5%، ويمكن صرف العائد كل ثلاثة أشهر، أما معدل العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت فهو 13.60%، والصرف السنوي بمعدل العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 13.75% بحسب الجدول.