رئيس «قناة السويس»: الزيادة الأخيرة في رسوم عبور السفن مناسبة لخطوط النقل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العاملين بالقناة أجروا الكثير من الترتيبات قبيل بداية العام الجديد 2023، الذي يجري خلاله إقرار زيادة في رسوم عبور السفن من القناة بنسبة قدرها 15%: «الزيادة مناسبة جدا لخطوط النقل، وصندوق النقد الدولي توقع استمرار معدل النمو الإيجابي بالاقتصاد العالمي والتجارة العالمية بنسبة 2.9%».

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن ارتفاع نسبة التضخم الذي تعاني منه جميع الدول بنسب وصلت لـ8% يسبب زيادة تكلفة التشغيل والصيانة للمعدات الخاصة بالهيئة: «في اليوم الواحد بنستخدم ما يقرب من 30 قاطرة لمساعدة السفن في العبور من القناة».

ربيع: نعلن دائما عن الزيادات قبلها بـ3 أشهر

واستطرد: «نعلن دائما عن الزيادات قبلها بـ3 أشهر لأن الخطوط الملاحية والنقل البحري بيجهز جداوله وخطوط مراكبة، ودايما بيطلبوا مننا أن لو فيه تغيير في الأسعار لازم نعلن قبلها بـ3 أشهر، وإحنا إديناهم 3 أشهر ونصف، وعندنا مرونة نتوائم مع أي ظروف تحدث خلال العام».

وأوضح أنه من الممكن إصدار منشور آخر للإعلان عن تخفيضات تخص بعضا من أنواع السفن التي حدثت في تجارتها مشكلات، ولدينا سياسة مرنة نتجاوب فيها مع الشركات التي تعبر القناة: «قناة بنما أعلنت هي الأخرى زيادات بنسبة 12% وإحنا عندنا ميزة تنافسية عن أي قناة تانية، ولو حصل حاجة نتدخل، والزيادة الأخيرة مناسبة جدا لخطوط النقل».

زيارة قائد المنطقة المركزية الأمريكية لقناة السويس

وتابع: «زيارة قائد المنطقة المركزية الأمريكية إلى القناة مؤخرا جاءت للاطمئنان على سفن الأسطول الخامس الأمريكي العابرة من القناة، واطمأن على حركة سير الملاحة بالقناة وأولويات عبور السفن، وطمناه على الحاجات دي وشرحنا له وخدناه في جولة بحرية في قناة السويس القديمة والجديدة، وشاف بنفسه تقاطر السفن اللي بتعبر القناة».