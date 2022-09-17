«شوشة»: إعادة افتتاح سباق الهجن عكس حالة الأمان بشمال سيناء

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة باتت كباقي المحافظات المصرية من حيث الأمان، وتعمل حاليا وفق خطة الدولة في التحول للأخضر عبر إنشاء مشروعات خضراء على مستوى المحافظة، وفي هذا الباب جرى اختيار جزء كبير من المشروعات، وإعداد مشروعات أخرى بواسطة الجهاز التنفيذي للمحافظة، كما تم إعادة سباق الهجن.

تقدم 136 مشروعا لمبادرة المشروعات الخضراء

وأضاف «شوشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أنه يجري غلق باب التقدم بخصوص إنشاء مشروعات خضراء على مستوى المحافظة في تمام الساعة 11 من مساء الغد، ثم تبدأ أعمال الفحص لتلك المشروعات ومراجعتها: «الموضوع ده جديد علينا كلنا وفي الآخر يصب في الصالح العام للمدن الخضراء، وحتى الأمس تقدم لنا 136 مشروعا».

شوشة: السباق تعطل 14 عاما

واستطرد: «وزير الشباب حضر للمحافظة لثالث مرة لحضور سباقات الهجن، وده بعد ما تم إعادة افتتاح مهرجان الهجن الذي كان يقام مرتين سنويا، وكان سمة رئيسية بأول ميدان ونادي تم إشهاره على مستوى الجمهورية لمثل تلك السباقات، وباقي المحافظات بدأت تدشن هذه السباقات، والسباق تعطل لـ14 سنة منذ عام 2008».

وأوضح أنه تم إشراك 350 جملا لتكون ضمن السباقات، وبإقامة مهرجان بهذا الحجم وفي هذا التوقيت يعطي مؤشرا بوجود حالة من الاستقرار على مستوى المحافظة، كما قدم الشكر لرجال القوات المسلحة فيما يبذلوه من جهود جبارة لدحر الإرهاب الموجود بالمحافظة.