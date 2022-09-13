محافظ شمال سيناء يطالب الأهالي لحضور سباق الهجن: وفرنا حافلات مجانية

طالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الموظفين والمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم الذهاب يومي الخميس والجمعة لمشاهدة سباق الهجن، مصطحبين أولادهم وذويهم.

استعدادات تامة للسباق

وقال «شوشة» على هامش افتتاحه معرض أهلا مدارس: «سباق الهجن بمثابة النزهة التي يقضيها التلاميذ والمعلمين قبل العودة الى المدارس، وأنها نوع من أنواع التسلية الجيدة لحدث ينتظره أهالى سيناء منذ عام 2008 حتى الآن».

وأضاف: «مضمار الهجن والمتسابقين على استعداد تام لاستقبال الحدث العالمي، الذي يُنقل من أرض شمال سيناء»، لافتًا إلى أن هذا الحدث دليل على أن المنطقة أصبحت آمنة تمامًا، وأن عودة السياحة باتت وشيكة.

حافلات مجانية لنقل أهالي سيناء إلى السباق

وأوضح المحافظ أنه خصص 12 حافلة لنقل الجماهير ذهابًا وإيابًا بالمجان من مدن وقرى المحافظة، لحضور سباق الهجن في مناطق غرب العريش، بواقع حافلتين لأهالي الشيخ زويد، واثنين لأهالى نخل ومثلها إلى أهالى الحسنة بوسط سيناء، وحافلتين إلى أهالى بئر العبد، و4 حافلات لنقل أهالى العريش.

وذكر ديوان عام المحافظة شمال سيناء، في بيان، تخصيص أماكن للضيوف القادمين للمشاركة في السباق، سواء الفرق المشاركة أو الشعراء والأدباء، والفرق الرياضية والغنائية التي تقدم فقرات ترفيهية على هامش السباق، موضحة أنّ عددا من القنوات التليفزيونية ستغطي الحدث منذ البداية حتى تسليم الجوائز.