«البحوث الزراعية» تنظم قافلة بيطرية مجانية بمحافظة شمال سيناء

ينظم مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة شمال سيناء، وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك على هامش مهرجان سباق الهجن بالعريش.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن هذه القافلة تأتي تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف أن المعهد يساهم في نجاح مهرجان سباق الهجن بالعريش بمنطقة الكيلو 17 بمضمار نادي الهجن الرياضي المصري، وذلك في إطار قيام المعهد بدوره الوطني في مشاركة أجهزة الدولة للنهوض بالسياحة في محافظة شمال سيناء.

شهدت المحافظة بعد ظهر الأمس انطلاقة فعاليات السباق، تحت إشراف بيطري من علماء المعهد.

وجرى تسجيل أكثر من 300 جمل تشارك في التنافس على المراكز الأولى فى 30 شوطا، انطلقت منها 8 أشواط وتستكمل اليوم.

مناظرة جميع الهجن المشاركة في السباق

وشهد السباق مشاركة ه‍جن من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومحافظات القناة والوادى الجديد، جرى نقلها لمضمار السباق تحت الإشراف والمتابعة البيطرية، ومناظرة جميع الهجن المشاركة في السباق بمعرفة علماء المعهد وبمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بشمال سيناء.

وجرى على هامش السباق، وفي إطار قيام المعهد بدوره في خدمة المجتمع، وعمل بعض العمليات الجراحية لحيوانات المواطنين بالجوار بميدان السباقات في الكيلو 17 غرب مدينة العريش.