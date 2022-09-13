محافظ شمال سيناء يفتتح معرض أهلا مدارس في العريش بتخفيضات تصل لـ30%

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم، معرض أهلا مدارس، المقام بوسط مدينة العريش.

وأكد المحافظ، خلال الافتتاح، أنه مقارنة بالأسعار العالمية والمناطق الأخرى، فأن الأسعار مناسبة للأسر محدودة الدخل، وكانت الدعوة للجمعيات والأحزاب بضرورة المشاركة الفعالة، بأسعار مناسبة وأيضا بأنواع جيدة.

تخفيضات 20% بمعرض أهلا مدارس

وأضاف أن المعرض به تخفيضات تصل إلى متوسط 20% في بعض المنتجات، وهناك التزام كامل من التجار للوقوف بجانب محدوي الدخل.

وقالت أماني رسلان، مدير التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يجري توزيع بونات للأسر محدودة الدخل لاستلام مستلزمات المدارس بالمجان بعد الاطلاع على الحالات ودراستها، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع بعض التجار على تخفيض بعض المنتجات بنسبة وصلت إلى 30%، والمعرض مستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، مع توفير جميع المنتجات الضرورية للتلاميذ.

وشارك ما يقرب من 65 باكية بالمعرض؛ سواء من أصحاب الملابس والأحذية أو المكتبات والأوراق الخاصة بالتلاميذ.

حزب مستقبل وطن يشارك بـ4 باكيات في المعرض

وشارك حزب مستقبل وطن في المعرض بـ4 باكيات مدعومة من اللجنة المركزية للحزب.

وقال سعيد زايد المسؤول الإعلامي لحزب مستقبل وطن في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحزب شارك في معرض أهلا مدارس بـ4 باكيات دعما للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% وذلك تخفيفا عن أولياء أمور التلاميذ.

وقال أحمد العمدة، أحد مسؤولي الغرفة التجارية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الهدف من المعرض، تخفيف أعباء شراء المستلزمات الدراسية عن أهالي سيناء.