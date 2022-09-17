«إكسترا نيوز» تفند شائعة وقف المشروع القومي لتبطين الترع: غير حقيقي

رصدت «extra news»، شائعة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوقف المشروع القومي لتبطين الترع لعدم جدواها، ومن خلال الخدمة الإخبارية الجديدة التي تقدمها القناة، والتي ترصد خلالها أبرز ما يثار من شائعات تستهدف المجتمع المصري، والتي تقوم القناة بتفنيدها والرد عليها ورصد الصور والمعلومات الحقيقية، أكدت أن الحقيقة عكس ذلك.

يجري العمل على تأهيل آلاف الكيلو مترات من الترع

وأوضحت القناة، أنه بحسب وزارة الموارد المائية والري، فإنه يجري العمل على تأهيل آلاف الكيلو مترات من الترع، وأن الهدف من أعمال التأهيل ليس فقط تبطين الترع، لكن إعادة الترع لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية والجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات، كما أنه يجري حاليا التقييم المرحلي لمشروع تأهيل الترع.

إعداد دليل إرشادي لأعمال تأهيل الترع

وأوضحت القناة، أنه جار العمل على إعداد دليل إرشادي لأعمال تأهيل الترع، آخذًا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال أعمال التأهيل السابقة، إلى جانب وضع معايير في أعمال تأهيل الترع خلال المرحلة القادمة.