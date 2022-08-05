«الجيزة»: تبطين وتأهيل 311 كيلو متر من الترع والمصارف بتكلفة مليار جنيه

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع، بما يساهم في تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن الحفاظ على ترشيد المياه والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

تبطين 608 كيلومترات ترع قبل نهاية 2024

وقال محافظ الجيزة في بيان اليوم، إن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة تسير بخطوات متقدمة، حيث أنه من المستهدف تبطين 608 كيلومترات قبل نهاية عام 2024 بإجمالي تكلفة 2,43 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 311,3 كيلومتر من الترع بتكلفة تصل إلى 1,012 مليار جنيه، وجارٍ العمل في 65 ترعة في قرى المحافظة بطول 89 كيلو مترا.

ترشيد الفاقد من المياه

وأضاف «راشد»، أنه يتابع الأعمال الجارية لاستكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذا للمشروع القومي والتكليفات العامة للدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من 58 ترعة وجارٍ استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى.

المشروعات تخدم أكثر من 100 ألف مواطن

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال تبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، حيث تخدم المشروعات أكثر من 100 ألف مواطن إلى جانب تحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وطالب «راشد» المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية «الترع والمصارف» التي تقطع مسافات طويلة من الكيلو مترات داخل المحافظة، وتعد بعد تبطينها وتطويرها من المتنفسات الطبيعية في المحافظة، وذلك تثمينا للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، متمثلة في المشروع القومي لتبطين الترع حفاظا على الموارد المائية، والذي يأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى على مستوى الجمهورية.

التنسيق مع قطاع الري لرفع المخلفات

وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية والمرور لتلافي أي مشكلات من هذا القبيل، والتنسيق مع قطاع الري لرفع أي مخلفات من المجاري المائية، وعدم السماح بوجود الرتش على الجسور وذلك بصفة دورية.