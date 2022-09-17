تبطين الترع وزراعة الأشجار بدسوق في كفر الشيخ ضمن «وطن أخضر»

شهد مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية، منها استمرار أعمال تبطين الترع، والرصف بالإنترلوك بشوارع دسوق، وزراعة الأشجار ضمن مبادرة «وطن أخضر».

وأشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال تأهيل وتكاسي ترعة تل الفراعين التابعة لقرية العجوزين بطول 4 كيلو و700 متر، في إطار تكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، وتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الميدانية على المشروعات القائمة.

متابعة أعمال التجميل وتركيب الإنترلوك بالميدان الإبراهيمي

وتابع «عبد الستار»، أعمال التجميل وتركيب الإنترلوك بالميدان الإبراهيمي وبعض الشوارع الفرعية من شارع سيدى إبراهيم الدسوقي وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها، وتابع أعمال تقليم وتهذيب الأشجار وري الأحواض الزراعية واستكمال أعمال التهذيب بالحدائق العامة والمداخل والمخارج وأمام المدارس في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى الخدمة.