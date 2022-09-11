«حياة كريمة»: تبطين وتأهيل الترع في المنيا بتكلفة 2.6 مليار جنيه

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة» بالتعاون مع الحكومة على الارتقاء بحياة المواطن المصري بشتى الطرق الممكنة، إذ تعمل على تطوير وتحسين جودة العديد من الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى توفيرها في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، التي ظلت محرومة من تلك الخدمات الآدمية البسيطة لسنوات طويلة، وتتنوع تلك الخدمات بين الصحية والترفيهية والتعليمية والتنموية وغيرها من الخدمات المختلفة، التي من شأنها التأثير في شكل الحياة اليومية للمواطن.

تأهيل 784 كيلومترا من الترع

وفي إطار عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تطوير الريف المصري والارتقاء به وتحسين أحواله، تشهد محافظة المنيا عمل «حياة كريمة» على تبطين عدد من الترع في قرى المحافظة.

وقال اللواء محافظ القاضي، محافظ المنيا، إنَّ المبادرة الرئاسية تعمل على تبطين وتأهيل 784 كيلومترًا ضمن المرحلة الأولى والثانية على المحافظة، وأن إجمالي هذه الأعمال تتكلف ما يقرب من 2 مليار و600 مليون جنيه.

الانتهاء من 65% من تبطين ترع المنيا

وأضاف محافظ المنيا، في بيان، أنَّه تمّ حتى الآن من 525 إلى 530 كيلومترًا من أعمال التبطين والتأهيل والترع، أي نسبة 65% من إجمالي الأعمال المقرر تحقيقها من خلال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في محافظة المنيا.

يأتي ذلك إلى جانب إعلان المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عن تجهيز 69 كيلو في غرب سمالوط، وذلك بعد أن عملت المبادرة الرئاسية على تطوير عدد من الترع في مراكز المغاغة شمال المنيا، وأيضا مركز العدوة، حتي يكون المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، التابع لـ«حياة كريمة» قد شمل مراكز المحافظات المخلفة على مدار مراحله المختفلة.