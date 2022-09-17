مدير أول مدرسة متميزة بالسويس: تعمل منذ 24 عاما وجرى تطويرها

قالت دعاء حسن السيد، مدير أول مدرسة متميزة في محافظة السويس، إن مدرسة اللغات الرسمية الفرنسية بمحافظة السويس، موجودة وتعمل في المحافظة منذ 24 عاما، وهي ذات طبيعة خاصة، استعانت منذ نشأتها بخبير أجنبي مقيم بها، ومن خلاله تم معرفة طرق التدريس بالطريقة الحديثة، «علمنا أزاي نتعامل مع الطفل، ونكتشف فيه المواهب ونعلمه اللغة».

السيد: بعضا من الطلبة استكملوا دراستهم في فرنسا

وأضافت «السيد»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الخبير أفاد المدرسة بشكل كبير، ومنه تم اكتساب الكثير من الخبرات من خلاله، مشيرة إلى أن خريجي تلك المدرسة من طلاب، باتوا أوائل دفعتهم في الكليات، أو حصلوا على بعثات لاستكمال دراستهم في فرنسا.

السيد: كل حاجة بقت حديثة للطلاب

واستطردت: «كل اللي زاد في المدرسة هو تطويرها، ورفع كفاءتها من ملاعب وحوائط وحمامات، وكل حاجة بقت حديثة للطلاب، وده يعمل على جذب الطلاب للدراسة في المدرسة، والتطوير اختار المدرسة ضمن 3234 مدرسة، وذلك لأن مساحة المدرسة كانت كافية للإنشاءات التي حدثت، وكثافة الطلاب فيها متوسطة، ولا يزيد الفصل التعليمي عن 30 طالب».

وأوضحت أنه جرى إنشاء 5 ملاعب خماسية في المدرسة، وملعب كبير لكرة القدم، وهو أول ملعب تم إنشاءه في مدرسة على مستوى الجمهورية، «جميع حوائط المدرسة تم تبطينها حفاظا على النظافة، والمدرسة تعمل بالطاقة الشمسية وباتت صديقة للبيئة، وكل الملاعب اللي انشئت فتفتح أبوابها ليلا للطلاب بأسعار زهيدة».