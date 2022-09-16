راشد: 33 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في الجيزة مع بداية العام الدراسي

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تستقبل العام الدراسي الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، لافتًا إلى أن الأعمال الإنشائية للمدارس تبلغ تكلفتها 235،8 مليون جنية وتساهم في توفير 562 فصلًا دراسيًا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

دخول 9 مدارس إنشاء جديد للخدمة بتكلفة 120 مليونًا

وأضاف راشد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه 9 مدارس إنشاء جديد ستدخل الخدمة بتكلفة 120 مليونًا و800 ألف جنية، بإجمالي 191 فصلا دراسيًا، كما أن 20 مدرسة توسعات وتعلية سيتم دخولها الخدمة بتكلفة 95 مليون جنية بإجمالي 310 فصول، بالإضافة إلى 4 مدارس إحلال جزئي بتكلفة 20 مليون جنية بإجمالي 61 فصلًا دراسيًا.

وأكد «راشد»، على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب؛ لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، مشيرًا إلى توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات أولًا بأول.

وأشار إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بقرى مراكز أطفيح والصف والبدرشين والعياط وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء وافق على تخصيص 38 قطعه أرض بإجمالي مساحة 159 ألف م2 لإنشاء 41 مدرسة بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور، وذلك خلال الخطة المقبلة في إطار سعي الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

المدارس المقرر دخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد

وشملت المدارس الجديدة والتوسعات والإحلال المقرر دخولها الخدمة بالعام الدراسي الجديد في مركز ومدينة أطفيح: «المهندس عبد العظيم أبو عيشة رسمي، العجمي الإعدادية، عزبة الحجارة للتعليم الأساسي، السلام بكفر الواصلين، نزله ترجم للتعليم الأساسي، كفر حلاوة الابتدائية، الإخلاص للتعليم الأساسي» وفي مركز ومدينة الصف مدارس: «الشيخ عبد القادر، حاجز بغمازة الكبرى، عرب القميعى للتعليم الأساسي، نجوع العرب الابتدائية، الفرسان للتعليم الأساسي، أبو بكر الصديق الابتدائية، الشهيد مجند أحمد على إبراهيم الابتدائية، الانوار الابتدائية، عرب الحصار بالأقواز» وفي مركز ومدينة العياط مدارس «معتنمد مدين للتعليم الأساسي، منشأة أبى العباس للتعليم الأساسي، الجزيرة الرسمية لغات، طهما للتعليم الأساسي، كفر حميد، جرزا، وحدة الناصرية للتعليم الأساسي».

وفي مركز ومدينة البدرشين: مدارس «نور العلم، امبابى خضر للتعليم الأساسي، صلاح ابو بكر غريب الابتدائية، شريف عناني للتعليم الأساسي» ومدرسة زهور وبراعم ترسا للتعليم الأساسي بمركز ومدينة أبو النمرس ومدرستي المنصورية الرسمية واتريس الابتدائية المشتركة بمنشاة القناطر و الشهيد الرقيب ممدوح سالم بمركز ومدينة أوسيم ومدرسة الاندلس الإعدادية بنات بجنوب الجيزة ومدرسة المتفوقين الثانوية بأكتوبر .