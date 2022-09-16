«الأبنية التعليمية»: إنشاء 22 مدرسة بـ225 مليون جنيه في مطروح.. «فيديو»

قال المهندس طارق مسعد مدير هيئة الأبنية التعليمية في مطروح، إن 9 مدارس ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، منها 5 مدارس جديدة تماما، وواحدة خضعت للإحلال الكلي، بالإضافة لتوسيع 3 مدارس أخرى، بإجمالي 105 فصول، وتكلفة 87 مليون جنيه.

وأشار إلى «استمرار إنشاء 10 مدارس اخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 22 مدرسة، من المقرر أن تدخل العملية التعليمية خلال العام المقبل، بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه».

9 مدارس جاهزة للدراسة

وأشار إلى إنشاء مدرستين جديدتين في مدينة الحمام، وواحدة في العلمين، بالإضافة لإحلال كلي لمدرسة في الضبعة، و3 مدارس في مرسى مطروح، وواحدة في النجيلة، وواحدة في برّاني، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنّ شهر سبتمبر من العام الماضي شهد بدء العمل على خطة التطوير في مطروح، وجرى الانتهاء منها في شهر يوليو الماضي، موضحا «نجهز المدارس بعد الانتهاء من بنائها لتكون كل المدارس جاهزة بنسبة 100%».

وأضاف «مسعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «بالنسبة لمدارس التطوير، فقد تم إنشاء 8 مدارس، مدرستين في الحمّام، ومدرسة الروضة في الضبعة، ومدرستين في مرسى مطروح، ومدرسة في النجيلة، ومدرستين في سيوة، كما مرينا على كل المدارس في محافظة مطروح وتم حل المشاكل الخاصة بالتعليمية».

30 مدرسة ضمن حياة كريمة وخفض كثافة الفصول إلى النصف

وواصل: «في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، سندخل الخطة بنحو 30 مدرسة بإذن الله، الكثافة السكانية في مطروح كانت 80 طالبًا في الفصل، وستكون 40 طالبًا في الفصل، ونحاول بقدر الاستطاعة أن نقلل كثافة الطلاب في الفصل الواحد».