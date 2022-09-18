أهم المعلومات عن نظام «ناسماس» الموجه من أمريكا لدعم أوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستدعم أوكرانيا بأنظمة ناسماس للدفاع الجوي ضمن مساعدات عسكرية، كشفت عنها واشنطن إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرب أهداف حساسة في أوكرانيا.

ناسماس هي المنظومة التي تستخدمها واشنطن لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ووزارة الدفاع ومبني الكابيتول في واشنطن، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

تسليم ناسماس في شهرين

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، إن الولايات المتحدة تعتزم تسليم أوكرانيا أول نظامين للدفاع الجوي «ناسماس» خلال الشهرين المقبلين.

أبرز المعلومات عن نظام الدفاع ناسماس

- نظام أرض جو يستطيع تدمير الطائرات المعادية المأهولة أو المسيرة عن بعد، أو تحييد تهديدات صواريخ كروز.

- دخلت المنظومة الخدمة عام 1998.

- يعتبر من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى.

- لديه قدرة عالية على التكيف.

- يتضمن رادار دفاع جوي كما يتضمن صواريخ متوسطة المدى.

- يمكنه إطلاق صواريخ أيه أي أم-120 متوسطة المدى.

- يستطيع إطلاق صواريخ أيه أي أم قصيرة المدى.

- يستخدم رادارا متطورا و12 قاذفة صواريخ.

- يستطيع توجيه الضربات نحو الأهداف المعادية بشكل سريع.

- يمكنه توجيه ضرباته إلى 72 هدفا في وقت واحد.

- النظام مناسب للعمليات العسكرية في النهار أو الليل وفي جميع الأحوال الجوية.

- يمكن حمله على شاحنات أو تحميله على عربات السكك الحديدية.

-المنظومة موجودة في 12 دولة بينها فنلندا وإسبانيا وهولندا.

- أوكرانيا ستستخدمها في العاصمة كييف

- مصممة لحماية المواقع عالية القيمة والمراكز السكانية الكبيرة من التهديدات الجوية

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إن روسيا نفذت ضربات تحذيرية قبل مدة وجيزة تركزت على بعض الأهداف الحساسة في أوكرانيا وذلك على هامش قمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.