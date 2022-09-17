عمرو الليثي يشكر الشركة المتحدة لتكريم اسم والده في مهرجان القاهرة للدراما

أعرب الإعلامي عمرو الليثي، عن سعادته البالغة، لتكريم اسم والده المنتج ممدوح الليثي من مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، مشيرا إلى أن سعادته تكمن في تذكر والده بالدورة الأولى للمهرجان.

عمرو الليثي يعبر عن سعادته بتكريم والده المنتج ممدوح الليثي

قال عمرو الليثي في تصريحات لـ«الوطن»، إن تكريم والده المنتج ممدوح الليثي، من مهرجان القاهرة للدراما يعتز به، وبمثابة وسام أنه يشعر بهذا من إدارة المهرجان والقائمين عليه، وأنه يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأن القائمين عليها تذكروا والده في الدورة الأولى.

وأشار إلى أن والده المنتج ممدوح الليثي، أول من أسس مهرجان الإذاعة والتليفزيون، وأول من أسس قطاع الإنتاج في مصر، كما أكد أن مهرجان القاهرة للدراما، ولد كبيرا وقويا، لأنه سيكرم أسماء كان لهم دورا كبيرا في الحركة الابداعية في مصر.

أشرف زكي يعلن أبزر أسماء المكرمين من مهرجان القاهرة للدراما

وكان الفنان أشرف زكي، أعلن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أبرز المكرمين من مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، وهم المخرج الكبير جمال عبد الحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، بالإضافة إلى عدد من الأسماء سيجر الإعلان عنهم على الهواء مباشرة يوم الحفل.

حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما

الجدير بالذكر، أنه سيُقام حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، مساء الأربعاء المقبل، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات، وينقل الحفل مباشرة عبر شاشة قناة «dmc»، ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من صناع الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي.