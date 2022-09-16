أشرف زكي: مهرجان القاهرة للدراما لن يكرم فنانين راحلين

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ من المقرر إقامته الأربعاء المقبل، داخل مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وقال «زكي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التحضيرات تجري على قدم وساق لخروج الدورة على أفضل نحو ممكن، مضيفًا أن الحفل سيُقام في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، كونها قاعة كبيرة وتسمح باستضافة عدد كبير من الحضور.

وكشف نقيب المهن التمثيلية حقيقة ما تردد بشأن وجود تكريمات لعدد من الفنانين الراحلين، قائلاً: هذه الدورة لن يكون هناك تكريم لاسم أي فنان راحل، لكن من الوارد تطبيق هذه الفكرة بعد دراستها جيدًا».

وأكد أنه سيتم توجيه الدعوة لأبطال المسلسلات المشاركة في التقييم، والبالغ عددها 22 عملاً، بالإضافة إلى الرموز الفنية الكبيرة، أصحاب المشوار الطويل من الجُهد والعطاء.

Dmc تنقل فعاليات المهرجان على الهواء مباشرة

وفي السياق ذاته، تنقل قناة «dmc» فعاليات المهرجان حصريًا عبر شاشتها، وذلك وفقًا لما أعلنته في برومو رسمي تمت إذاعته على القناة خلال الأيام الماضية.

يحيى الفخراني يترأس الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما

ويشهد المهرجان الذي يترأسه الفنان الكبير يحيى الفخراني، تقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، وذلك بحضور كوكبة من ألمع النجوم وصُناع المسلسلات، إذ تعمل شركة «POD Egypt» على تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.