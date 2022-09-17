«سؤال وجواب».. تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

يُقام حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 21 سبتمبر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات، وينقل الحفل مباشرة عبر شاشة قناة «dmc»، ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من صناع الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي.

ويرصد «الوطن»، في السطور الآتية أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها عن مهرجان القاهرة للدراما..

ما هو مهرجان القاهرة للدراما؟

مهرجان القاهرة للدراما هو مهرجان للدرما المصرية، من المقرر أن يقام كل عام في سبتمبر لتقييم الأعمال الدرامية المصرية.

من هو رئيس مهرجان القاهرة للدراما؟

يرأس الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، الفنان الكبير يحيى الفخراني.

كيف تم تعيين الفنان يحيى الفخراني لرئاسة مهرجان القاهرة للدراما؟

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كشف عن كواليس اختيار الدكتور يحيى الفخراني، لرئاسة المهرجان قائلاً: «أنا اخترت الدكتور يحيى الفخراني، وروحت أشرب معاه شاي، وقلتله وقع عليك الاختيار علشان تبقى رئيس المهرجان، وعدته أني مش ها أشغله ولا هتعبه في حاجة، ولكنه رد عليا بأنه لو وافق ها يتعب ويبذل كل جهده من وقته علشان إنجاح المهرجان»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الدورة الأولى للمهرجان.

من القناة التي ستنقل حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما؟

سيذاع مهرجان القاهرة للدراما على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة «dmc»، وذلك لأنها الراعي الإعلامي الرسمي للمهرجان.

ما هي الأعمال المشاركة في المهرجان؟

يمكن لأي مسلسل مصري من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه في مصر، أو لممثلين مصريين حتى لو كان العمل من إنتاج شركة غير مصرية أن يشارك في المهرجان.

ما هي الجوائز التي تتنافس عليها هذه الأعمال الدرامية؟

تأتي الجوائز في عدة فئات وهي «أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثانٍ، أفضل ممثلة دور ثانٍ، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تتر».

وتم استحداث جائزتَي «أحسن أسطى»، التي تقدم لأحد الفنيين من صناع الدراما، وجائزة «أفضل مخرج منفذ».

من هم أعضاء لجنة التحكيم؟

تم تعيين المخرجة إنعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم، وجاء أعضاء لجنة التحكيم كتالي:

النجم أحمد السقا

النجم محمد ممدوح.

المخرج تامر محسن.

النجمة صابرين.

الكاتب السينمائي حاتم حافظ.

المصور السينمائي سامح سليم

الملحن راجح داوود.

الناقدة خيرية البشلاوي.