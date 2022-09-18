أسعار سيارات ذوي الهمم في سوق بورسعيد.. تبدأ من 30 ألف جنيه

شهدت سيارات ذوي الهمم زيادة في الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار العالمية للسيارات وارتفاع أسعار النقل من دولة لأخرى حيث توفر الحكومة المصرية السيارات المعفاة من رسوم الجمارك طبقا لقوانين ذوي الهمم التي أقرها لهم الدستور.

وتشتهر محافظة بورسعيد بسوق لبيع سيارات المعاقين «ذوي الهمم» ويوجد بالمنطقة الحرة الاستثمار بحي الشرق حيث توجد في السوق معارض للسيارات الواردة من كوريا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بأسعار دون إضافه الرسوم الجمركية الخاصة بخروجها من الدائرة الجمركية

أنواع وأسعار سيارات ذوي الهمم الأوتوماتيك في بورسعيد

قال عبده خطاب تاجر سيارات ذوي الهمم بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، في تصريح لـ«الوطن» إن سعر السيارات الأوتوماتيك منها هيونداي يبدأ من 70 ألف جنيه وأوبترا بـ90 ألف وسيارة دايو جنترا وكيا سيراتو من 80 ألف جنيه وهيونداي ماتريك سعة محرك 1600 سي سي من 70 ألف جنيه كما تسجل سيارة كيا سول 180 ألف جنيه وكيا مورنينج وكيا سوراتو من 60 ألف جنيه.

أسعار سيارات المانيوال في سوق بورسعيد

ويوضح أحمد خفاجي تاجر سيارات ان أسعار سيارات المانيوال هي الأقل في الأسواق لأن الإقبال عليها أقل من الأتوماتيك

واستعرض خفاجي ، في حديثه لـ«الوطن» أن سيارة هيونداي المانيوال ماتريكس 50 ألف جنيه وهيونداي افانتي النترا 40 ألف جنيه وسياره لاسيتي اوبترا 50 ألف جنيه ونوبيرا من 30 ألف جنيه ولانوس وجوليت تبدأ من 90 ألف جنيه وسيارة أوكتافيا من 60 ألف جنيه واكتافيا اي 4 من 95 ألف جنيه

شروط الحصول على السيارة

ويوضح محمود سعد تاجر سيارات لذوي الهمم أنه يشترط التقديم للسيارات حجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك وذلك من المجالس الطبية بكل محافظة أو بالرئيسية بمدينة نصر ويتم تحديد موعد الكشف ثم استخراج الخطاب الذي يثبت درجة الإعاقة ثم يتوجه به المواطن من ذوي الهمم إلى المنطقة الحرة للاستثمار في بورسعيد ومعه بياناته الشخصية وتتضمن الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة والحالة الاجتماعية والعنوان والوظيفة ورقم التليفون ويتم اختيار السيارة المناسبة له ويقوم موظف الجمرك باستكمال الأوراق الجمركية الخاصة بها.

وذكر أنه يتم استلام السيارة وإخراجها من المنطقة الحره للاستثمار ثم مرحلة ترخيص السيارة ويشترط القانون ألا يحصل المواطن من ذوي الهمم على سيارة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات كما يشترط تحويلها من سيارة إلى سيارة ملاكي بعد ثلاث سنوات بشرط أن يدفع رسوم فك الحظر وهو خطاب جمركي يستخرج من جمارك بورسعيد يثبت أنه دفع باقي الرسوم الجمركية الخاصة بالمعاقين.