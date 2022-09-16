3 أشقاء يطلقون خدمة «دليفري» بالمجان لمساعدة ذوي الهمم في المنوفية

«دليفري في السريع» فكرة خارج الصندوق نفذها 3 أشقاء لفتح مصدر دخل لهم، من خلال توصيل الطلبات إلى المنازل بالدراجات البخارية بأسعار رمزية، مع إضافة خدمة توصيل الطلبات لذوي الاحتياجات الخاصة مجانا.

محمد عمران، صاحب الفكرة كان يعمل في أحد المصانع، والثاني «محمود» يدرس بكلية الآداب جامعة المنوفية، والثالث طالب بالثانوية العامة، مقيمون في قرية نادر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عزموا على المضي قدما في تحقيق أحلامهم بالحصول على مصدر دخل لهم، والتفكير في خدمة تقدم إلى المواطنين مقابل أسعار مخفضة.

سعر التوصيل داخل القرية يبدأ من 5 جنيهات

ويقول «محمد»، الشقيق الأكبر لإخوته وصاحب الفكرة، لـ«الوطن»، إن سعر التوصيل داخل القرية والقرى المجاورة يبدأ من 5 جنيهات، حسب المسافة المقطوعة بالدراجة البخارية.

وأشار إلى أنه يوجد خدمة توصيل الطلبات لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل مجاني، للتخفيف عليهم، بينما التنقل من مركز إلى آخر يصل سعره إلى 25 جنيها فأعلى حسب المسافة.

«محمود»: خدمة الدليفري على مدار 24 ساعة

وقال «محمود»، الشقيق الأوسط لإخواته، إن خدمة «دليفري على السريع» متوفرة خلال الـ24 ساعة بالتناوب مع أشقائه في التوصيل، مشيرا إلى أنه يوجد 3 دراجات بخارية لديهم.

وتابع: «في حال وجود طلبات كثيرة، نتواصل مع أقاربنا وأصدقائنا لمساعدتنا في التوصيل، حيث يصل عدد الطلبات للفرد الواحد إلى 50 طلبا، وهناك إقبال كبير من الأهالي على هذه الخدمة لسعرها المتميز».