مواعيد قطارات منوف بنها 2022.. 12 قطارا يوميا

تعد القطارات من أهم المواصلات التي يحتاجها المواطن خصوصا الموظفين الذين يرتبطون بالقطار بشكل كبير، ولذلك يبحث العديد على مواعيد قطارات منوف بنها 2022 والذي يربط بين محافظتي المنوفية والقليوبية.

خط منوف بنها يربط المنوفية بالقليوبية

ويعتمد العديد من أبناء محافظة المنوفية على القطارات خصوصا خط منوف بنها الذي يخدم عددا كبيرا من القرى، ويربط محافظة المنوفية بالقليوبية في عدد من القرى المشتركة بين المحافظتين، لذا يهتم المواطنون على معرفة مواعيد قطارات منوف بنها 2022.

مواعيد قطارات منوف بنها 2022

وجاءت مواعيد قطارات منوف بنها 2022 كالتالي:

من منوف 4:40 ص إلى بنها 5:30 ص

من منوف 5:35 ص إلى بنها 6:25 ص

من منوف 7:10 ص إلى بنها 8:00 ص

من منوف 8:25 ص إلى بنها 9:20 ص

من منوف 9:35 ص إلى بنها 10:25 ص

من منوف 11:20 ص إلى بنها 12:10 م

من منوف 2:25 م إلى بنها 3:15 م

من منوف 3:35 م إلى بنها 4:25 م

من منوف 4:40 م إلى بنها 5:30 م

من منوف 5:55 م إلى بنها 6:45 م

من منوف 7:05 م إلى بنها 7:55 م

من منوف 9:25 م. إلى بنها 10:15 م