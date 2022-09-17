جدول مواعيد القطارات في الصعيد 2022.. «المكيف» و«الروسي»

تشهد محطات القطارات إقبالا كبيرا من المواطنين الذين يفضلون استقلالها للانتقال بين المحافظات المختلفة، خاصة في المسافات البعيدة، لذلك يبحث المواطنون بشكل يومي عن جدول مواعيد القطارات في الصعيد 2022 «المكيف والروسي»، لمعرفة أوقات قيام الرحلات ووصولها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول مواعيد القطارات في الصعيد 2022 «الروسي والمكيف» من القاهرة إلى محافظات الوجه القبلي والعكس.

جدول مواعيد القطارات في الصعيد 2022 المكيف والروسي

- قطار مكيف رقم 1902 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

- قطار مكيف رقم 978 «القاهرة - أسيوط» موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

- قطار مكيف رقم 980 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

- قطار مكيف رقم 2010 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار مكيف رقم 982 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

- قطار مكيف رقم 986 «القاهرة - الأقصر» موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار مكيف رقم 970 «بورسعيد - سوهاج» موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار مكيف رقم 990 «القاهرة - سوهاج» موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

- قطار مكيف رقم 2006 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

- قطار مكيف رقم 2012 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

- قطار مكيف رقم 872 «القاهرة - أسيوط» موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

- قطار مكيف رقم 988 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار مكيف رقم 2014 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

- قطار مكيف رقم 976 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

- قطار مكيف رقم 996 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار مكيف رقم 890 «القاهرة - سوهاج» موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

- قطار الروسي رقم 974 «القاهرة - الأقصر» موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

- قطار الروسي رقم 1006 «القاهرة - سوهاج» موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار الروسي رقم 80 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

- قطار الروسي رقم 1004 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

- قطار الروسي رقم 160 «القاهرة - الأقصر» موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

- قطار الروسي رقم 972 «القاهرة - أسيوط» موعد قيامه الساعة 14.20 ظهر.

-قطار الروسي رقم 188 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار الروسي رقم 1014 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

- قطار الروسي رقم 1012 «القاهرة - أسوان» موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

جدول مواعيد قطارات الصعيد 2022

كما تنشر «الوطن» جداول مواعيد القطارات من محطة رمسيس في القاهرة إلى محطات الصعيد المختلفة، وهي كالآتي: