تفاصيل تطوير خليج نعمة والسوق التجاري القديم بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن أعمال التطوير التي تشهدها مدينة شرم الشيخ حالياً لم يحدث من قبل، مشيراً إلى أن كل الإنشاءات والمشروعات الجديدة التي تجري في مدينة السلام، تهدف إلى تحويلها إلى مدينة خضراء، خالية من التلوث وذات طابع خاص.

متابعة تنفيذ 27 مشروعاً بشرم الشيخ

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إنه يعقد اجتماعات بصفة دورية مع القيادات التنفيذية بالمدينة والمحافظة، لمناقشة المشروعات الحالية، وعددها 27 مشروعاً، بالإضافة إلى متابعة نسب التنفيذ، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، وأضاف أن من بين المشروعات التي يجري تنفيذها مشروع «ممشى شرم الشيخ السياحي»، وتطوير السوق التجاري القديم، ومشروع «محكى مصر القديمة».

تطوير السوق التجاري القديم

وأكد محافظ جنوب سيناء أن السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ يُعد واحداً من أهم الوجهات السياحية في المدينة، ويجري تطويره بما يتماشى مع استعداد المدينة لاستضافة قمة المناخ، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ مشروع «محكى مصر القديمة»، الذي يصور أحياء مصر القديمة.

تطوير منطقة السوق التجاري القديم

وتابع المحافظ أنه عقد اجتماعاً مع أصحاب البازارات السياحية في السوق التجاري، وجرى عرض المخططات التي سوف يجري تنفيذها لتطوير منطقة السوق التجاري القديم، استعداداً لاستقبال الوفود، وطالب بضرورة تنفيذ النماذج التي جري إعدادها عن طريق مختصين في هذا المجال، والانتهاء من جميع أعمال التطوير قبل نهاية سبتمبر، استعداداً للمؤتمر.

وأوضح أنه يجري إقامة ممشى سياحي عالمي بالمدينة، يشمل مسار المشاة والدراجات والكافيهات ومسرح مكشوف وشلالات مائية وحوائط متدرجة وأكشاك، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال «كيدز إريا»، وأماكن ترفيهية، لافتاً إلى أنه يجري إنشاء الممشى السياحي يمين ويسار طريق السلام، من أمام «دلتا»، بطول يصل إلى 6 كيلومترات.

تطوير خليج نعمة

وقال اللواء خالد فودة إن منطقة خليج نعمة بشرم الشيخ من أشهر المناطق السياحية في العالم، ولها مكانة خاصة عند السياح، وزيارة خليج نعمة تكون ضمن البرنامج السياحي لغالبية السائحين، وقال إن المنطقة تتميز بوجود أكثر من 300 بازار ومحل تجاري، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والكافيهات.

وأوضح أن منطقة نعمة بشرم الشيخ عبارة عن ممشى سياحي بطول 3 كيلومترات، سوف يجري تطوير المنطقة بالكامل، وفقاً للهوية البصرية للمدينة، مع الحفاظ على الطابع السياحي الموجود، مشيراً إلى أنه شدد على ضرورة تعاون أصحاب البازارات والمحال التجارية مع الجهاز التنفيذي لتنفيذ المخطط، قبل انطلاق مؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 30 ألف مشارك.

وشدد «فودة» على أنه لابد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية، والظهور بمظهر لائق أمام العالم، معتبراً أن المؤتمر يمثل فرصة لإثبات أن شرم الشيخ أفضل مقصد سياحي في العالم.