«الأعلى للجامعات» يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الأسبوع المقبل، استعدادات العام الدراسي الجديد 2022-2023، وجاهزية الكليات المختلفة للدراسة، خاصة استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة، والتكنولوجية، لاستقبال الطلاب في العام الجديد.

يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والسيد عطا، المشرف على التنسيق، وعدد من قيادات الوزارة.

جامعة كفر الشيخ: مستعدون للعام الدراسي الجديد

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الالتزام الكامل بقرارات المجلس فيما يتعلق باستعدادات العام الدراسي الجديد، وجاهزية مدرجات ومعامل وقاعات ومدن الجامعات، لافتا إلى أنّ موعد الدراسة للعام الجديد 2022، كما هو مطلع أكتوبر المقبل وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّه جرى التأكيد على رفع المقررات الدراسية كاملة عبر المنصات التعليمية المختلفة، وتجهيز الجداول الدراسية وإعلانها في الأسبوع الأول من العام الجديد.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة المنصورة

من جانبه، أكد الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، الجاهزية التامة للكليات سواء بالجامعة الأم أو الجامعة الأهلية الجديدة، موضحا أنّ الدراسة في موعدها أول أكتوبر المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وجار توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد وفقا لجداول زمنية محددة.

وفي السياق ذاته، تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المتقدمين للعام الدراسي الجديد، بمستشفى الطلبة بميدان الجيزة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا.