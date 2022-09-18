الخشت يقرر تعيين 22 أستاذا لرئاسة مجالس الأقسام و244 معيدا بالطب

أصدَر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارات بتعيين 22 من رؤساء مجالس الأقسام العلمية في 4 كليات هي: الطب والتمريض والهندسة والزراعة، مع تعيين 244 معيدًا بكلية الطب، كما حدد للقيادات الجديدة عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة تتصدّرها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وفق استراتيجية الجامعة 2021- 2025.

تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع أولوية

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة العمل بروح الفريق والعمل على المساهمة في تقدم الجامعة بالتصنيفات الدولية والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة لجامعة القاهرة في تحقيق مراكز متقدمة ب مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات المرموقة عالميًا، وسد الفجوة العلمية مع الأقسام العلمية المناظرة في أفضل 10 جامعات على مستوى العالم.

وتضمنت القرارات تعيين 19 رئيس قسم بكلية طب قصر العيني، وشملت القرارات تعيين الدكتور رامي أمين كامل علي رئيسًا لمجلس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور يسري محمد كامل محمد مرشد عقل رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الصدرية، والدكتورة حنان عبدالعزيز مبارك أبوزيد رئيسا لمجلس قسم الفسيولوجيا، والدكتورة داليا إسماعيل إسماعيل عطية رئيسًا لمجلس قسم الطب المهني والبيئي، والدكتورة إيمان عزت إبراهيم والي رئيسًا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

وشملت التعيينات، الدكتور مجدي عبدالحميد عبدالعزيز محمود رئيسًا لمجلس قسم أمراض القلب، والدكتور سميح زامل أحمد فؤاد صادق رئيسًا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية، والدكتورة فاتن محمد عبدالعزيز شحاتة رئيسًا لمجلس قسم طب الأطفال، والدكتورة رحاب عبدالحي أحمد عبدالحي رئيسًا لمجلس قسم الصحة العامة.

وضمت التعيينات الدكتور حازم محمد راغب دويدار رئيسًا لمجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور يحيى محمود صلاح الدين مصطفى رئيسًا لمجلس قسم طب العين وجراحتها، والدكتورة هبة الله مصطفى كمال الدين محمد رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور حسن أحمد علي الجارم رئيسًا لمجلس قسم الأمراض المتوطنة.

الخشت: سد الفجوة مع الأقسام العلمية المناظرة في أفضل 10 جامعات عالمية

كما تضمنت التعيينات، الدكتور أحمد همت أحمد عيسى رئيسًا لمجلس قسم الطفيليات، والدكتورة سحر نصر عبده سليم رئيسًا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية، والدكتورة نها أحمد صبري السعيد السيد رئيسًا لمجلس قسم الأمراض النفسية، والدكتور محمد عبدالله حسن علي رئيسًا لمجلس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتورة حنان أحمد قطب عبدالله رئيسًا لمجلس قسم الروماتيزم والتأهيل، والدكتورة سلوى فايز حسن إبراهيم رئيسًا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية.

كما شملت القرارات بكلية طب قصر العيني؛ تعيين 244 معيدًا بالأقسام الأكاديمية والإكلينيكية منهم 39 معيدًا بالأقسام الأكاديمية، و205 معيدين بالأقسام الإكلينيكية.

وفي كلية الهندسة تمّ تعيين الدكتور حسام عبدالغفور أحمد أحمد هدهد رئيسًا لمجلس قسم الهندسة الإنشائية، وفي كلية التمريض تم تعيين الدكتورة هويدا أحمد حسين سيد رئيسًا لمجلس قسم تمريض الأطفال، وفي كلية الزراعة تمّ تعيين الدكتور أحمد محمد محمد السيد متولي رئيسًا لمجلس قسم الألبان، وفي كلية دار العلوم تمّ تشكيل مجلس إدارة مركز التدريب اللغوي.