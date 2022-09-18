شروط التقدم لامتحان قبول العائدين من الخارج للدراسة بالمعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التقدم الإلكتروني لامتحان مسابقة قبول الطلاب العائدين من الخارج الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، للعام الدراسي 202-2023م امتحان أكتوبر.

مسابقة قبول الطلاب العائدين من الخارج

وأوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنَّ التقديم الإلكتروني لامتحان مسابقة قبول الطلاب العائدين من الخارج متسمر حتى يوم 30 من سبتمبر الجاري، على أن يعقد الامتحان يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022م بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.

ويُتاح التقدم لامتحان مسابقة قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية من خلال الدخول والتسجيل عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو الضغط هنا.

وأضاف قطاع المعاهد أنَّ المسابقة تكون للطلاب الحاصلين على شهادة دراسية بدء من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي فقط من خارج مصر وبشرط أن يكون السن مناسب للصف المتقدم له الطالب.

وأكّد الأزهر الشريف أنَّه يجب على الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية من خارج مصر ويرغبون في التقدم لامتحان العائدين عليهم التوجه للإدارة القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية لتحرير إقرار بالنزول بالصف واعتماده من الشئون القانونية والتقدم للصف الثالث الإعدادي الأزهري، ويجب إضافة الإقرار لمستندات التقدم.

الأوراق المطلوبة للتقدم:

1- صورة من الشهادة الدراسية لنهاية العام (وليس فصل دراسي) الحاصل عليها الطالب موثقة من الدولة التي أصدرتها ومن وزارة الخارجية المصرية (الشهادات الصادرة بلغة أجنبية يجب ترجمتها بعد توثيقها واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية).

2- صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب.

3- صورة من جواز سفر الطالب.

4- تاريخ الدخول لجمهورية مصر العربية (مبين بجواز السفر).

5- صورة من إثبات شخصية ولي الأمر.

6- صورة شخصية حديثة للطالب.

7- قرار وصاية أو ولاية تعليمية أو توكيل (إنهاء إجراءات التقدم للطالب بالأزهر) في حالة عدم وجود الأب.

8- إخطار النتيجة بالإضافة إلى مستخرج رسمي موجه لقطاع المعاهد الأزهرية من الإدارة العامة للامتحانات بالتربية والتعليم (خاص بطلاب الخارج الذين أدوا الامتحان بالسفارات المصرية بالخارج).

وتأتى مسابقة قبول الطلاب العائدين من الخارج الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفي إطار تطوير الخدمات الطلابية المقدمة من الإدارة العامة لشئون الطلاب بالإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.