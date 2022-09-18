أسعار الألومنيوم ترتفع من أدنى مستوى لها في 17 شهرا

ارتفعت أسعار الألمنيوم فوق 2300 دولار للطن، لتنتعش من أدنى مستوى في 17 شهرًا عند 2240 دولارًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

ودعمت المخاوف من انخفاض المعروض الأسعار، حيث خفض منتجو الألمنيوم الكهربائي في منطقة «يونان» في الصين الإنتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في الوقت الذي تشهد فيه مصانع إنتاج الألمنيوم في أوروبا أزمات حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة القياسي.

مخاوف زيادة المعروض من الألومنيوم

في السابق، انخفض الألمنيوم من أعلى مستوى قياسي بلغ 3849 دولارًا في مارس، بسبب مخاوف من زيادة العرض عندما زادت مخزونات الألمنيوم في مستودعات بورصة لندن بنسبة 11٪ عن أدنى مستوياتها.

مخاوف التباطؤ الاقتصادي

بالإضافة إلى ذلك، سادت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي والتصنيعي أوساط المنتجين، حيث أدت تحركات البنوك المركزية المتشددة بشكل متزايد إلى إضعاف الطلب على المعادن الصناعية. ومن المتوقع أن يتم تداول الألمنيوم عند 2229 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، كما تشير التوقعات إلى أنه سيتم التداول عند 2066 في غضون 12 شهرًا.

تاريخيًا، وصلت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4103 دولارات في مارس الماضي، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات العالمية من كافة السلع، ورفعت من تكاليف التأمين على البضائع.

يتم تداول عقود الألمنيوم الآجلة في الغالب في بورصة لندن للمعادن، وبورصة نيويورك التجارية، وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

قائمة كبار المنتجين

وتضم قائمة أكبر منتجي الألمنيوم كل من شركة الألمنيوم الصينية (تشالكو)، وشركة «تينو» من أستراليا. وتمثل الصين ما يقرب من 60% من إنتاج الألمنيوم العالمي. وتوجد أكبر موارد البوكسيت، وهي المادة الخام للألمنيوم في أستراليا والصين وغينيا.