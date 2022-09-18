«الدفاع البريطانية»: روسيا تكثّف هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية

أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بأنّ روسيا ردت على خسائرها العسكرية الأسبوع الماضي فى أوكرانيا، بزيادة هجماتها الصاروخية على البنية التحتية المدنية، دون النظر إلى تأثيراتها العسكرية، موضحا أنّ روسيا تستهدف تدمير الروح المعنوية للشعب الأوكراني.

بريطانيا: روسيا أطلقت صواريخ طويلة المدى ضد أوكرانيا

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنّ روسيا أطلقت عدة آلاف من الصواريخ طويلة المدى ضد أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، كما زادت استهداف البنية التحتية المدنية، كشبكات الكهرباء، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية، إلى احتمالية أن تكون روسيا وسّعت المواقع التي تستعد لشن هجمات عليها، لبث الهزيمة لدى الشعب والحكومة الأوكرانية،

واستعادت القوات الأوكرانية نحو 6 آلاف كيلو متر من أراضيها خلال سبتمبر الحالٍي، التي استولت عليها روسيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.