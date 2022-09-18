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تفاصيل مواعيد القطارات المكيفة «VIP» خط «القاهرة - أسوان»

كتب:

عبد الله مشالي
07:45 م | الأحد 18 سبتمبر 2022
قطار VIP- أرشيفية

قطار VIP- أرشيفية

أعلن مسئولو السكة الحديد عن مواعيد قيام القطارات المكيفة «VIP» من محطة رمسيس بالقاهرة إلى محافظة أسوان، وتمر خلال الرحلة على 8 محافظات، وتنتهي في محطة سكة حديد أسوان، لتعاود السفر مرة أخرى للقاهرة بعد عدد من الساعات.

ويستقل عدد كبير من أهالي الصعيد القطارات، كوسيلة آمنة ومستقرة في المواعيد، ومن بين القطارات التي يستقلها زائري المحافظات الجنوبية قطارات «VIP»، وتنشر «الوطن» مواعيد قيامها من محطة رمسيس، وهي 4 قطارات على خط الصعيد، وتصل لمحطات «الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان».

مواعيد قطارات «VIP» من القاهرة إلى أسوان

القطار رقم 980: موعد القيام الساعة 08.00 صباحاً.

القطار رقم 2006: موعد القيام الساعة 17.15 مساءً.

القطار رقم 2014 : موعد القيام الساعة 09.00 مساءً.

القطار رقم 2008: موعد القيام الساعة 11.00 مساءً.

مواعيد قطارات «VIP» من أسوان إلى القاهرة

وعن مواعيد القطارات VIP التي تنطلق من محطة سكة حديد أسوان إلى القاهرة، هي 4 قطارات، كما يلي:

القطار رقم 981: موعد القيام الساعة 05.30 صباحًا.

القطار رقم 2007: موعد القيام الساعة 15.15 مساءً.

القطار رقم 2015: موعد القيام الساعة 16.00 مساءً.

القطار رقم 2009: موعد القيام الساعة 18.10 مساءً.

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بقلم عبد الله مشالي