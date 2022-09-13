مواعيد قطارات أسوان المتجهة إلى القاهرة والإسكندرية.. على مدار 24 ساعة

يعتمد غالبية أهالي أسوان على قطارات السكة الحديد في حركة تنقلاتهم بين المحافظات، من خلال 22 قطارا متنوعا، بعضها تنتهي حركة مسيره في القاهرة، وأخرى تكمل الرحلة إلى محطة الإسكندرية.

ويفضل الأسوانيون السكة الحديد كوسيلة آمنة، كما أن مواعيدها محددة، وخلال الساعات الماضية يبحث كثيرون عن مواعيد السكة الحديد من محطة أسوان، خاصة ممن يحاولون اللحاق بإجازة آخر العام والأسابيع الأخيرة من مصايف الوجه البحري.

مواعيد القطارات من أسوان

وتستعرض السطور التالية مواعيد نطلاق جميع القطارات من محطة قطار أسوان إلى محافظات الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والجيزة، والقاهرة، وكذلك بعض محافظات الوجه البحري حتى تنتهي إلى محطة الإسكندرية.

الساعة 00.10 صباحا قطار رقم 833 روسي إلى القاهرة.

الساعة 04.30 صباحا قطار 81 روسي إلى القاهرة .

الساعة 05.15 صباحا قطار 2011 أسباني إلى القاهرة .

الساعة 05.30 صباحا قطار رقم 981 VIP إلى القاهرة .

الساعة 07.30 صباحا قطار رقم 983 أسباني إلى القاهرة .

الساعة 12.30 مساءً قطار 163 روسي إلى القاهرة .

الساعة 01.50 مساءً قطار 1013 روسي إلى القاهرة .

الساعة 2.30 مساءً قطار 2013 اسباني إلى القاهرة .

الساعة 03.15 مساءً قطار 2007 vip إلى القاهرة .

الساعة 04.00 مساءً قطار 2015 vip إلى القاهرة .

الساعة 04.20 مساءً قطار 83 نوم إلى القاهرة.

الساعة 05.00 مساءً قطار 1903 أسباني إلى القاهرة .

الساعة 05.15 مساءً قطار 87 نوم إلى القاهرة.

الساعة 05.30 مساءً قطار 1015 روسي إلى القاهرة.

الساعة 06.10 مساءً قطار 2009 vip إلى القاهرة.

الساعة 06.30 مساءً قطار 187 روسي إلى القاهرة.

الساعة 07.20 مساءً قطار 1009 روسي إلى الإسكندرية.

الساعة 08.45 مساءً قطار 979 أسباني إلى القاهرة.

الساعة 09.05 مساءً قطار 89 أسباني إلى الإسكندرية.

الساعة 11.00 مساءً قطار 989 أسباني إلى القاهرة.

الساعة 11.20 مساءً قطار1011 روسي إلى القاهرة.

الساعة 11.30 مساءً قطار 91 مميز «تحيا مصر» إلى القاهرة.