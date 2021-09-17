قطارات «vip top» بين القاهرة وأسوان.. الموعيد وأسعار التذاكر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، احتفاء واسع بعربات قطار «vip top»، نظراً لأناقتها بالإضافة للميزات الأخرى التي وضعتها هيئة السكة الحديد.

«الوطن»، تستعرض بعض المعلومات عن عربات قطارات vip top ما بين أسوان إلى القاهرة والعكس حيث يصل سعر التذكرة من أسوان للقاهرة والعكس 350 جنيها.

مواعيد قطارات التوب الـvip top

عربات قطارات vip top تعمل حاليا على خط الوجه القبلي وهي كالتالي:

قطار 2014 القاهرة-أسوان الساعة 9:00 مساءً من القاهرة لأسوان

قطار 2015 «أسوان-القاهرة».. قيام الساعة 4 العصر من أسوان للقاهرة

قطار 2006 قيام الساعة 5:15 عصراً، من القاهرة لأسوان

قطار 2008 قيام الساعة 11:00 مساء من القاهرة لأسوان

قطار 2007 قيام الساعة 3:15 ظهرًا، من أسوان للقاهرة.

مواعيد قطارات اسوان

«الوطن»، تنشر مواعيد وأرقام القطارات كاملة وهي «المميزة والمكيفة الأسباني والـVIP وكذلك قطارات النوم»، التي تنطلق من محطة سكك حديد أسوان وتمر عبر محافظات «الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة ثم القاهرة وأخيرا تصل لمحافظة الإسكندرية»، وينطلق من محطة أسوان 21 قطار يومياً وإليكم مواعيد القطارات من محطة أسوان فهي بالتوقيت كالتالي:

· القطار 833 النوع روسي وقت القيام 12.10 صباحا.

· القطار 81 النوع روسي وقت القيام 4.30 صباحا.

· القطار 2011 النوع مكيف أسباني وقت القيام 5.15 صباحا.

· القطار 981 النوع VIP وقت القيام 5.30 صباحا.

· القطار 983 النوع مكيف أسباني وقت القيام 7.30 صباحا.

· القطار 163 النوع روسي إلى الإسكندرية وقت القيام 12.30 ظهراً.

· القطار 1013 النوع روسي وقت القيام 1.50 ظهراً.

· القطار 2013 النوع أسباني مكيف وقت القيام 2.30 ظهراً.

· القطار 2007 النوع VIP وقت القيام 3.15 مساءً.

· القطار 2015 النوع VIP وقت القيام 4.00 مساءً.

· القطار 1902 النوع مكيف أسباني وقت القيام 5.00 مساءً.

· القطار 87 النوع نوم وقت القيام 5.15 مساءً.

· القطار 1015 النوع روسي وقت القيام 5.30 مساءً.

· القطار 2009 النوع روسيVIP وقت القيام 6.10 مساءً.

· القطار 187 النوع روسي وقت القيام 6.30 مساءً.

· القطار 1009 النوع روسي إلى الإسكندرية وقت القيام 7.20 مساءً.

· القطار 997 النوع مكيف أسباني وقت القيام 8.45 مساءً.

· القطار 89 النوع مكيف أسباني إلى الإسكندرية وقت القيام 9.05 مساءً.

· القطار 989 النوع مكيف أسباني وقت القيام 11.00 مساءً.

· القطار 1011 النوع روسي وقت القيام 11.20 مساءً.

· القطار 91 النوع مميز وقت القيام 11.30 مساءً.