إقبال من المزارعين على تقاوي القمح والفول المدعمة.. تزيد الإنتاجية ومخفضة 20%

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لموسم الزراعة الشتوي بتوفير التقاوي المدعمة لمحصول القمح ذو الأهمية الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وطرحت إدارة إنتاج التقاوي بوزارة الزراعة 95 ألف طن لأول مرة لتغطي 60% من المساحة المنزرعة العام المقبل.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ العام الحالي شهد لأول مرة توفير تقاوي مُعتمدة لـ60% من الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بمنافذ الوزارة المختلفة بالمحافظات، وطرحت في المنافذ قبل موسم الزراعة بـ60 يوماً، مع تخفيض سعرها للمزارعين بنسبة تصل إلى 20% وذلك في إطار خطة لتوفير 100% من تقاوي القمح والمحاصيل الاستراتيجية خلال العام المقبل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير الزراعة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

التقاوي المعتمدة تزيد الإنتاجية من 17 إلى 25 إردبًا للفدان

أضاف «الشناوي»، لـ«الوطن»، أنَّ التقاوي المُعتمدة تتميز بأنَّها تزيد من إنتاجية المحصول بشكل رأسي، فتزيد إنتاجية الفدان من 17 اردباً كمتوسط لتصل إلى 25 إردباً للفدان الواحد، وذلك بعد تنفيذ التوصيات الفنية والالتزام بالخريطة الصنفية للزراعة، موضحاً أنَّ كل قطاعات وزارة الزراعة المعنية تعمل وبشكل جماعي على توفير البيئة المناسبة لسد الفجوة من إنتاج القمح سواء بتوفير أصناف عالية الإنتاجية وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك تقديم الخدمات الإرشادية المختلفة.

من جهته، قال عماد حافظ، مدير التسويق بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة إنَّ هناك إقبالاً كثيفاً على تقاوي القمح المدعمة من وزارة الزراعة للعام الحالي، وتمّ توفيرها بسعر 340 جنيهاً للشيكارة زنة 30 كيلوجرامًا مقابل 400 جنيه للشيكارة للشركات الخاصة، وتحظى تقاوي وزارة الزراعة بثقة المزارعين بشكل كبير.

توفير 95 ألف طن تقاوي تكفي لزراعة 60% من المساحة

وأوضح «حافظ» لـ«الوطن»، أنَّه تمّ توفير 95 ألف طن تغطي 60% من مساحة زراعة القمح في مصر، كما جار التعاقد مع المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي لزراعة مساحات من تقاوي الإكثار تنتج 240 ألف طن من القمح العام المقبل وهي مساحة تكفي كل المساحة المقرر زراعتها التي يُخطط لزيادتها من 3.6 مليون فدان إلى 4 ملايين فدان وذلك في إطار خطة القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأكّد أنَّ الأصناف المطروحة عالية الإنتاجية، ويصل متوسط إنتاج الفدان إلى 25 أردباً، كما تم توفير تقاوي الفول بسعر 875 جنيهاً للشيكارة التي تزن 35 كيلوجرامًا وهي تقاوي تمّ غربلتها لتكون خالية من الحشائش والشوائب، أما الشعير تمّ تحديد سعر الشيكارة التي تزن 30 كيلوجرامًا بـ450 جنيهًا، مشيراً إلى أنَّ التقاوي تباع في 278 منفذًا بكل المحافظات وتمّ فيها مراعاة الخريطة الصنفية للمحاصيل.