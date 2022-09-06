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«الزراعة»: لأول مرة.. توفير تقاوي القمح المعتمدة بنسبة تصل إلى 70%

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هاجر عمر
12:32 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة

الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة

قال الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة، إن الاجتماع الأخير بين الرئيس السيسي ووزير الزراعة أسفر عن قرارات هامة تتعلق بالقمح، لافتًا إلى توجيهات الرئيس بوجود حوافز إضافية، إضافة للسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة الأسبوع الماضي بـ 1000 جنيه للأردب كحد أدنى.

تحديد السعر قبل موسم الزراعة سيجعل المزارع أكثر استعدادًا

وأضاف فهيم في مداخلة هاتفية ببرنامج «نهار جديد» على فضائية مصر الزراعية، أن إضافة الحوافز الإضافية التي وجه لها الرئيس السيسي للسعر الاسترشادي سيجعل سعر الأردب مقارب للسعر العالمي، مشيرًا إلى أنه للعام الثاني على التوالي يتم تحديد سعر القمح قبل موسم الزراعة، مشيدًا بتبكير الموعد هذا العام عن العام الماضي قبل اتخاذ المزارعين قرارات الزراعة.

تغطية التقاوي المعتمدة 

ووجه مستشار وزير الزراعة المزارعين الراغبين في زراعة القمح هذا العام بضرورة زراعة برسيم الفحل الآن، حال زراعة الأرض بالأرز أو الذرة، لافتًا إلى اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية بصفة عامة، كاشفًا عن أنه لأول مرة في تاريخ زراعة القمح بمصر سيتم تغطية التقاوي المعتمدة بنسبة تصل إلى 70%.

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بقلم هاجر عمر