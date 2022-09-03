«الزراعة» تطرح تقاوي القمح للموسم الجديد بأسعار مدعمة: غدا بـ278 منفذا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استعدادها مبكراً لموسم زراعة القمح بتوفير أصناف معتمدة عالية الإنتاجية، وذلك تزامنا مع إعلان مجلس الوزراء الأربعاء الماضي لتحديد السعر الاسترشادي للطن بـ1000 جنيه للموسم الجديد.

زراعة 1.6 مليون فدان بالتقاوي المعتمدة

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم توفير 95 ألف طن تقاوي تكفي لزراعة مليون و600 ألف فدان، وهي أصناف عالية الإنتاجية، إذ يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 25 أردبا، مشيراً إلى أن بداية من العام المقبل ستكون التقاوي المعتمدة كافية لكل مساحة الأراضي المخطط زراعتها بالقمح، وهو ما يحقق طفرة عالية في الانتاجية.

وأشار «الشناوي» إلى أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بتوفير تقاوي القمح قبل موسم الزراعة بشكل مبكر وبأسعار مدعمة، لزيادة الإنتاجية الرأسية للقمح، بالتوازي مع خطط الدولة لزيادة المساحة في الأراضي الجديدة مثل توشكى وشرق العوينات ومشروع مستقبل مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحد من استيراد القمح.

سعر تقاوي القمح في وزارة الزراعة

وقال المهندس عماد حافظ، مدير التسويق بالإدارة العامة لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر تقاوي القمح لموسم 2022 - 2023 للشيكارة التي تزن 30 كيلو جراما بـ340 جنيهاً لجميع أصناف القمح.

وذكر، أنه اعتبارًا من غد الأحد سيتم توفير تقاوي الفول بسعر 875 جنيهاً للشيكارة التي تزن 35 كيلو جراما لجميع الأصناف، أما الشعير فقد تم تحديد سعر الشيكارة التي تزن 30 كيلو جراما بـ 450 جنيها.

توفير التقاوي في 278 منفذا بالمحافظات

وتابع، بأنه يمكن الحصول على تقاوي القمح المعتمدة من خلال 278 منفذا في كل المحافظات وفي الإدارات الزراعية، والتعاون الزراعي وجميعات استصلاح الأراضي، مؤكداً أن وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تسعى لتوفير التقاوي لما يقرب من أربعة ملايين فدان لزراعة 120 ألف فدان من المقرر أن تنتج 240 ألف طن.

ولفت إلى أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ستطرح هذا العام أصنافا جديدة، مثل سخا 59 وصنف مصر 3 للزراعة، وهي أصناف عالية الإنتاجية وقادرة على مقاومة التغيرات المناخية والآفات.