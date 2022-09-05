«الزراعة»: استلام 95 ألف طن من تقاوي القمح استعدادا للموسم المقبل

قال المهندس عماد حافظ مدير عام الإدارة العامة للتسويق بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن السعر الاسترشادي الذي وضعته الدولة للقمح جاء كسعر أولي، لمراعاة تغير أسعار مستلزمات الزراعة وهو ما يجعل الدولة، تغير الأسعار تماشيًا مع تلك التغيرات، مؤكدًا أن السعر لن يقل عن ألف جنيه في كل الأحوال، لافتًا إلى اهتمام الدولة بالفلاح المصري ودعمه.

95 ألف طن من تقاوي القمح

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية بنشرة «الزراعية الآن»، عبر فضائية مصر الزراعية أنه لأول مرة بتاريخ الإدارة المركزية يتم استلام 95 ألف طن من تقاوي القمح، لزراعة مليون و600 ألف فدان، لافتًا إلى استهداف الإدارة المركزية التعاقد على 120 ألف فدان خلال الموسم المقبل.

التوسع في استصلاح الأراضي مثل حافز للتطوير والتحديث

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتسويق بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن التوسع السنوي في استصلاح الأراضي مثّل دافعًا للتطوير والتحديث بالإدارة المركزية للاستعداد لهذا التوسع، لافتًا إلى أهمية محصول القمح كونه محصول قومي، منوهًا بتأثر العالم أجمع بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصبحت منظومة الغذاء بالعالم تحت ضغط كبير، وهو ما دفع مصر لتأمين القمح للمواطنين بخطوات استباقية.

12 صنفًا من تقاوي القمح للمزارع تضاعف الإنتاجية

ولفت حافظ إلى أن السياسية الصنفية أهم عوامل نجاح الموسم، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية تقدم الآن 12 صنفًا للمزارع، كاشفًا عن القدرة العالية للأصناف المقدمة والتي تصل إلى 30 أردبًا للفدان، أي ضعف الإنتاجية وهو ما لم يكن متاحًا في السابق.